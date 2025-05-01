美加關係回暖？川普稱加拿大總理近期將訪美

美國總統川普對加拿大祭出關稅及揚言併吞，引發美加關係緊張。但川普今天稱讚加國總理卡尼（Mark Carney）「非常友善」，並宣告卡尼未來一週內將訪美。

法新社等媒體報導，川普告訴媒體：「他（卡尼）是非常友善的紳士，很快就會前來白宮，大概在一週內或更短時間內。」

據報導，川普恭喜卡尼贏得大選，並稱卡尼已致電給他。川普說：「他昨天打電話給我，他說讓我們達成協議吧。」

卡尼領導的自由黨最近贏得聯邦大選，將繼續執政。他矢言在川普發起的貿易戰中擊敗美國，並稱加美兩國自二戰以來建立的互利體制「已經終結」。

川普曾屢次喊話希望加拿大成為美國第51州，徹底顛覆美加關係。