美GDP萎縮股市狂瀉 川普再怪罪拜登
美國首季國內生產毛額（GDP）萎縮0.3%，為2022年以來首見。美國總統川普今天再次怪罪前總統拜登，並要各界保持「耐心」。
綜合法新社等媒體報導，川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）寫道：「這是拜登（JoeBiden）的股市（表現），不是川普的。我是到1月20日才接任。」
他提及：「關稅即將開始生效，企業正以創紀錄數量遷入美國。我們的國家將會繁榮，但我們必須擺脫拜登的『不良影響』。」
川普說：「這需要一段時間，與關稅無關，只是他（拜登）留給我們糟糕的數字，而當繁榮開始時，將會前所未見。要有耐心！！！」
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