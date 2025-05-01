執政百日「不再中國優先」 川普：最成功的100天

美國總統川普廿九日於密西根州發表執政百日演說時表示，這是最成功的一百天，終於有總統以美國優先，而不是中國優先。川普再度表示，所有國家都想與他談判，包括中國大陸。

川普廿九日接受美國廣播公司訪問說，他不認為美國消費者日子難過，大陸被加徵高關稅是「自找的」，「你不知道中國會不會吞下它。中國可能會吞下那些關稅」。川普坦承對大陸商品加徵高關稅幾乎等同貿易禁運，「那很好，他們活該」。

川普在密西根州馬科姆郡社區學院發表執政百日演說，他在「上天保佑美國」歌聲中上台，對現場上千名支持者發表約一個半小時演說，主題聚焦百日政績，尤其是邊境政策、驅逐非法移民和降低通膨。

物價大降？ 外媒查證打臉川普

川普說，自從他上台以來，防堵了百分之九十九點九九九的非法移民入境美國。現場並播放美國驅逐非法移民罪犯出境的影片。川普指物價大幅降低，包括汽油、處方藥和生活用品價格都變便宜，「雞蛋價格降低百分之八十七」。

不過，ＢＢＣ查證發現，現在美國汽油平均價格比川普上任前略高，蛋價大降更是錯誤說法，美國蛋價三月曾創下一打六點二三美元（約台幣兩百元）的歷史新高。

川普演說中再對聯準會主席鮑爾表示不滿，並指雖然鮑爾表現不佳，但美國的通膨已經降低，利率也有降低。

川普說，多年來，美國領袖花民眾的錢去捍衛其他國家邊境，為其他國家而戰，但沒有為自己國家而戰；美國現在終於有總統在捍衛自己的邊境和國家。川普說，美國政治人物多年來摧毀底特律以建設北京，現在美國人民終於在白宮有代表勞工的總統；與其以中國優先，他以密西根州優先、以美國優先。

對等關稅 終將與各國達成協議

針對對等關稅政策，川普說，所有國家都想與他見面，包括印度、法國、西班牙等國，也包括中國大陸；他們都想與美國達成協議，美國終究會與大家達成協議。川普說，他向大陸開徵關稅，讓大陸停止從美國竊取工作機會。他認為大陸長期竊取美國的工作，數量遠比其他任何國家都多。不過，川普說，美中還是會相處得很好，美國現行向大陸開徵百分之一四五關稅，但問題會獲得解決；他認為大陸希望與美國達成協議。

提台積電與輝達 都將投資美國

川普指出，因為關稅，數兆美元投資湧入美國，包括蘋果公司將在美國生產製造，而非大陸。川普也再度提到輝達和台積電等，指他們都將投資美國。

至於川普的百日民調創下新低，川普則說，這些都是「假民調」，訪問民主黨支持者多於共和黨支持者；他並認為百分之四十四滿意度並不差。