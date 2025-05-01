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執政百日「不再中國優先」 川普：最成功的100天

聯合報／ 記者陳熙文、編譯葉亭均／綜合報導
美國總統川普四月廿九日在密西根州馬科姆郡社區學院發表就職百日演說。（法新社）
美國總統川普四月廿九日在密西根州馬科姆郡社區學院發表就職百日演說。（法新社）

美國總統川普廿九日於密西根州發表執政百日演說時表示，這是最成功的一百天，終於有總統以美國優先，而不是中國優先。川普再度表示，所有國家都想與他談判，包括中國大陸。

川普廿九日接受美國廣播公司訪問說，他不認為美國消費者日子難過，大陸被加徵高關稅是「自找的」，「你不知道中國會不會吞下它。中國可能會吞下那些關稅」。川普坦承對大陸商品加徵高關稅幾乎等同貿易禁運，「那很好，他們活該」。

川普在密西根州馬科姆郡社區學院發表執政百日演說，他在「上天保佑美國」歌聲中上台，對現場上千名支持者發表約一個半小時演說，主題聚焦百日政績，尤其是邊境政策、驅逐非法移民和降低通膨。

物價大降？ 外媒查證打臉川普

川普說，自從他上台以來，防堵了百分之九十九點九九九的非法移民入境美國。現場並播放美國驅逐非法移民罪犯出境的影片。川普指物價大幅降低，包括汽油、處方藥和生活用品價格都變便宜，「雞蛋價格降低百分之八十七」。

不過，ＢＢＣ查證發現，現在美國汽油平均價格比川普上任前略高，蛋價大降更是錯誤說法，美國蛋價三月曾創下一打六點二三美元（約台幣兩百元）的歷史新高。

川普演說中再對聯準會主席鮑爾表示不滿，並指雖然鮑爾表現不佳，但美國的通膨已經降低，利率也有降低。

川普說，多年來，美國領袖花民眾的錢去捍衛其他國家邊境，為其他國家而戰，但沒有為自己國家而戰；美國現在終於有總統在捍衛自己的邊境和國家。川普說，美國政治人物多年來摧毀底特律以建設北京，現在美國人民終於在白宮有代表勞工的總統；與其以中國優先，他以密西根州優先、以美國優先。

對等關稅 終將與各國達成協議

針對對等關稅政策，川普說，所有國家都想與他見面，包括印度、法國、西班牙等國，也包括中國大陸；他們都想與美國達成協議，美國終究會與大家達成協議。川普說，他向大陸開徵關稅，讓大陸停止從美國竊取工作機會。他認為大陸長期竊取美國的工作，數量遠比其他任何國家都多。不過，川普說，美中還是會相處得很好，美國現行向大陸開徵百分之一四五關稅，但問題會獲得解決；他認為大陸希望與美國達成協議。

提台積電與輝達 都將投資美國

川普指出，因為關稅，數兆美元投資湧入美國，包括蘋果公司將在美國生產製造，而非大陸。川普也再度提到輝達和台積電等，指他們都將投資美國。

至於川普的百日民調創下新低，川普則說，這些都是「假民調」，訪問民主黨支持者多於共和黨支持者；他並認為百分之四十四滿意度並不差。

北京 川普 白宮 關稅 鮑爾

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