參議院通過 裴度任美駐陸大使 喊話兩岸和平解決

美國聯邦參議院四月廿九日表決通過，由七十五歲的前參議員裴度出任美國駐中國大使。

共和黨籍的裴度曾擔任過一屆喬治亞州聯邦參議員，這項人事案廿九日在部分民主黨人支持下，以六十七票對廿九票通過。這位前企業高層在本月的聽證會上說，美中關係是「廿一世紀最重要的外交挑戰」。

裴度表示：「我們應該以細膩、非黨派且戰略性態度來對待中國。」

據澎湃新聞報導，針對美國參議院投票通過裴度出任美國駐北京大使，郭嘉昆只簡短表示，「在中美關係和經貿問題上，中方的立場是一貫的、明確的」。另有記者詢問，過去廿四小時，中美是否就關稅問題進行談判或接觸？郭嘉昆則回應說，據他了解，中美雙方並沒有就關稅問題進行諮詢或談判。

中央社報導，裴度四月初出席聽證會時至少兩度答覆對台立場，內容緊扣台灣關係法、美中三公報及對台六項保證。當參議院外委會民主黨首席議員夏亨詢問如何嚇阻中國對台的侵略行為時，裴度表示，他曾就此與川普進行私人對話。

裴度說，「我認為，我們必須確保他們（北京）非常清楚我們在台灣關係法、與中國所簽署的三個聯合公報，以及可追溯至雷根時期的『六項保證』方面的承諾」。

他說，對美國而言，最重要的是兩岸局勢能以和平方式解決，對此絕不能有任何誤解。

華府智庫史汀生研究中心中國計畫負責人孫韻表示，裴度的任命很關鍵，因為在關稅戰中，「可靠的聯絡人」對於穩定兩國關係來說至關重要。

參院外交關係委員會共和黨領袖里契在投票前表示，裴度的人事案「肯定是本院最重要的任命之一」。