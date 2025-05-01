就職百日 川普：所有國家都想與他談判

美國總統川普4月29日在密西根州舉行慶祝第二任期就職百日的造勢活動，他說這是最成功的100天，終於有總統是以美國優先，而不是中國優先。川普也再度表示，所有國家都想來與他談判，包括中國大陸。

在「上天保佑美國」的歌聲中，川普上台對現場上千名支持者發表約1個半小時的演說，主題聚焦百日政績，尤其是邊境政策、驅逐非法移民和降低通膨。

川普說，他上台後已防堵99.999%非法移民入境美國。此外，物價也大降，包括汽油、處方藥和生活用品價格都變便宜。

川普也趁機再對聯準會（Fed）主席鮑爾表示不滿，並指雖然鮑爾表現不佳，但美國的通膨已經降低，利率也有降低。

川普說，美國政治人物多年來摧毀底特律來建設北京，現在美國人民終於在白宮有代表勞工的總統；與其以中國優先，他以密西根州優先、以美國優先。他說，多年來，美國領袖花民眾的錢去捍衛其他國家的邊境，為其他國家而戰，但沒有為自己的國家而戰；美國現在終於有總統捍衛自己的邊境和國家。

針對對等關稅政策，川普說，美國現在獲所有國家的尊重，所有國家都想與他見面，包括印度、法國、西班牙等國，也包括中國大陸；各國都想與美國達成協議，美國終究會與大家達成協議；但他說，其實美國也未必需要達成協議，因為大家都想要美國的產品，美國有定價能力。

至於汽車關稅，川普表示，他向進口汽車開徵25%的關稅，但為了讓車廠能到美國生產製造，他也簽署行政命令，給予部分「折扣」，第一年按25%稅率課徵車輛價值的15%、第二年則課徵車輛價值的10%。

另外，川普說，他向中國開徵關稅，好讓中國停止從美國竊取工作機會。中國從美國竊取的工作遠比其他任何國家都多。不過，美中還是會相處得很好，現行向中國開徵145%的關稅問題會獲得解決；他仍堅稱中國希望與美國達成協議。

川普指出，因為關稅，數兆美元的投資湧入美國，包括蘋果公司將在美國生產製造，而非中國大陸。川普也再度提到輝達（NVIDIA）和台積電（2330）等，指他們都將投資美國；川普還稱黃仁勳是他的朋友。至於川普百日民調創新低，川普則說，這些都是「假民調」，訪問民主黨支持者多於共和黨支持者；他並認為44％滿意度並不差。