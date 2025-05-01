美商務部公布數據 美經濟3年來首度陷入萎縮

美國商務部四月卅日公布初步數據顯示，美國第一季國內生產毛額（ＧＤＰ）比前一季萎縮百分之○點三，不如經濟學家預估的成長百分之○點三，和去年第四季成長百分之二點四相比更是天差地遠，是二○二二年第一季以來美國經濟首度陷入萎縮。

這是美國經濟三年來首度陷入萎縮，反映企業為避開較高關稅大舉進口商品，以及消費者支出走軟影響，凸顯總統川普關稅政策衝擊。美股四月卅日開盤大跌。

川普卅日在社群媒體發文表示，股市下跌是拜前總統拜登所賜，是「拜登的市場」，與他無關；川普說，關稅很快就會發揮影響力，許多企業將移動到美國生產製造，美國將迎接繁榮。

根據報告，美國淨出口上季導致ＧＤＰ成長率減損近五個百分點，是史上最高紀錄；貢獻三分之二ＧＤＰ的消費者支出成長百分之一點八，增幅是二○二三年中以來最小。企業設備支出則在飛機和電腦帶動下締造二○二○年以來最高成長率，成為報告唯一亮點。

物價方面，美國第一季核心個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數上漲百分之三點五，漲幅大於市場預期的百分之三點一。

企業趕在全面關稅生效前採購商品帶來的影響，在這項ＧＤＰ數據展露無遺。美國企業為避開新關稅，瘋狂從海外進口商品，導致美國三月商品貿易逆差激增至一六二○億美元，比去年同期增加約百分之十，創歷史新高。川普關稅立場不斷變化，對企業帶來混亂及不確定性，規畫未來也變得更困難。

美國商務部四月廿九日發布數據指出，三月進口增至三四二七億美元，主因是進口消費品暴增百分之廿七點五；進口金額連續四個月創新高，比前一個月增加百分之五，比去年同月高百分之卅一，出口一八○八億美元，比上月增加百分之一點二，整體商品貿易逆差擴大至一六二○億美元。

由於進口在ＧＤＰ計算中被視為負面因素，進口急劇擴大也意味經濟活動將比預期更為疲弱。

另外，川普四月二日宣布全面祭出「對等關稅」後，美國公債遭大舉拋售，隨後宣布關稅暫緩九十天讓市場稍見穩定，但投資人仍高度警戒。英國金融時報報導，白宮首席經濟顧問米倫上周五在白宮和多家大型避險基金及重要機構投資人代表會談試圖安撫市場信心，但適得其反。

知情人士透露，有兩名與會者形容米倫對關稅和市場說法「語無倫次」、「答非所問」，其中一人更直言「他無力招架，一被問問題就亂了方寸，當你面對的是一群高專業聽眾，論點很快被拆穿。」據悉，米倫在會中只重申政府一貫立場，強調關稅對美國貿易夥伴的傷害將大於對美國消費者的影響。

米倫任職白宮前曾撰文主張推動「海湖莊園協議」，讓全球市場在貿易和地緣政治上更符合美國利益，以「美元身為主要儲備貨幣地位是種負擔」為出發點，闡述讓美元走弱及將美國公債持有者納入資助美國國防支出機制，作為換取美方安全保障條件之一。

米倫日前在哈德遜研究所發表演說，提到匯市受「扭曲」，指「提供儲備資產會產生一些不幸副作用」，他提的解方包括各國應接受美方課徵關稅而不報復，或「直接開支票給美國財政部，協助我們資助全球公共財」。