十面向檢視川普2.0幹了這些事 短短百日讓美國面目全非

川普2.0上台不過百日，已把美國內政、經濟和外交政策推往危險的新方向，結果是一團混亂，考驗著美國乃至全球因應各種亂象的調適能力。

美國總統川普究竟做了哪些事，竟在短短百日內迅速激起國內外強烈反彈？

從赦免1月6日闖入國會山莊的暴動分子、解除給前官員的安全保護、提議將加薩轉變成度假勝地並把加拿大收編為美國第51個州，到安插自己律師出任司法部長、關閉援外機構美國國際開發署（USAID）、引爆全球貿易戰、在橢圓形辦公室辱罵烏克蘭總統、未經正當程序就遣返移民，甚至多次藐視法官判決把國家帶往憲法危機之路，可謂罄竹難書。

紐約時報從以下十個面向，檢視川普2.0上任百日如何把美國搞得面目全非：

川普自詡為「關稅人」，希望藉提高關稅增進稅收、迫使外國改變占美國便宜的不公平待遇，並運用關稅作談判籌碼達到遏制毒品走私至美國等目的。

川普先是在2月對中國大陸進口產品加徵10%關稅，招致北京以牙還牙報復。同樣情況3月再來一遍，川普對大陸出口貨再加碼10%關稅，北京對美國製品和廠商施加更多限制還擊。

但4月2日「解放日」極其嚴苛的「對等關稅」宣布後，貿易戰緊張情勢才急遽升高。「對等關稅」9日生效後數小時，川普決定對中國大陸除外的國家緩課90天，唯獨對揚言報復的中國大陸進口貨大幅提高關稅。如今陸貨最低面臨145%關稅稅率，美國銷往大陸的產品面臨125%稅率，美中出口商兩敗俱傷，有些公司乾脆停止貿易，從大陸載貨運往美國的貨櫃船運訂單已銳減。

美國財政部長貝森特表示，美中關稅大戰「難以為繼」，但美中雙方尚未舉行夠分量的談判，目前仍僵持不下。

二、經濟：川普政策變變變，使經濟倒栽蔥

川普2.0就職時，承接的是讓全球艷羨的經濟。但只消幾周，美國消費者信心陡降，企業紛紛擱置擴張計畫，外資甚至懷疑美國政府公債不再是安全資產。經濟學家辯論主題不再是「經濟過熱」或「軟著陸」，而是「停滯性通膨」或「衰退」。

川普一變再變的貿易政策可能推升消費者物價、擾亂全球供應鏈並引來貿易夥伴報復；川普揚言開除聯準會（Fed）主席鮑爾（儘管事後否認），震驚金融市場；雇主抱怨川普的移民政策害他們找不到人手；大砍聯邦雇員、合約和補助款，也可能對國內消費和投資落井下石。

經濟學家警告，光是這些政策造成的不確定性，或許就足以釀成一波經濟衰退，因為企業可能因為前景不明，而紛紛打消招聘和投資計畫。

目前為止，川普政策打擊經濟的跡象多半見於信心調查等「軟數據」，尚未反映在呈現實際經濟景氣的「硬數據」上。裁員數仍低，消費者支出年初滑落但後來彈升，顯示衰退風險雖已升高，但並非無可避免。

三、聯邦政府：公牛狂奔撞得政府機關東倒西歪

由富豪馬斯克領導的政府效率部（DOGE）以除弊為由，率領近百名助手「改革」聯邦政府機關。在他們眼中，USAID、社會安全局（SSA）、消費者金融保護局（CFPB），全都充斥著詐欺，例如指控眾多死人還持續支領社安金。

馬斯克率領DOGE關閉援外機構並採取其他激進行動，宣稱能協助聯邦預算砍掉1兆美元的無謂支出。但顯然大刀闊斧亂砍一陣下來，距離這個目標還遠得很。

當大刀砍向國務院和財政部，馬斯克在3月一場內閣會議與國務卿魯比歐爆發激烈衝突，接著又為國稅局（IRS）而與財長貝森特展開一場權力鬥爭。結果，馬斯克似乎敗下陣來，已表明5月將離開華府。

四、外交政策：條約、聯盟和軟實力退場，回頭比蠻力

川普2.0如何在百日內改變世界，難以用某個事件概述。但川普2月底在白宮會晤並在眾目睽睽下羞辱烏克蘭總統澤倫斯基，或許可清楚窺見未來的世界局勢。

美國80年前開始領導世界建立起遵循規則、國際協議與常規的世界秩序，為的正是遏制強權吞併弱國領土，並且賦權弱國而不訴諸戰爭手段。但川普在媒體鏡頭前與澤倫斯基爭吵，凸顯出他認為國際法已不合時宜，有核武支持的蠻力才算數。依川普之見，世界分成兩類國家：有牌可打的強國vs.沒牌可打的弱國。川普認為，澤倫斯基既然拿不出上得了檯面的籌碼，就得被動接受止戰條件。

這反映出川普的世界觀。他似乎專注於與俄羅斯總統普丁和中國大陸國家主席習近平談交易，三分天下。在這種強權私下劃分勢力範圍的世界，國際法好用就用，不好用棄之無妨；領土疆界怎麼訂，有商議空間；援外「軟實力」可獲致的利益不明，所以沒有必要。

這種倚仗蠻力的地緣政治角力實驗會如何發展，無人知曉。歐洲國家領導人表示，他們嚇壞了；亞洲盟國反應較謹慎，但擔心習近平會放膽拿台灣來測試這種理論。

五、帝國主義：吞併格陵蘭、加拿大、巴拿馬運河的「昭昭天命」

走入川普的橢圓形辦公室，可見牆上掛著一幅陌生的肖像：波爾克（James K. Polk）。波爾克是美國第11任總統，任內把德州和西南部一片荒地納入美國版圖，並且將領土疆界拓展至太平洋。

換言之，波爾克就是川普2.0就職演說中所提「昭昭天命」的偶像。他對白宮訪客說，波爾克「取得許多土地」。

這說明川普為何執迷於取得格陵蘭、奪回巴拿馬運河，並屢次揚言要把加拿大變成美國第51州。說了太多次後， 已讓這些國家不得不嚴肅看待川普擴張領土的野心。

六、移民：川普的移民措施引起恐懼，但遣返人數並未暴增

七、公器用來報復：濫用總統職權當作私人復仇工具

八、多元性：將「多元」與「無能」畫上等號

九、文化：政治力入侵國家人文、藝術基金會，切斷對「太覺醒」文化的資助

十、社群媒體：川普2.0官員「網紅化」，比誰發的社群媒體影音內容多