關稅政策釀美股動盪 川普反駁「是拜登的市場」：與我無關

美國總統川普上台的關稅政策造成美國股市動盪，不過川普30日表示，這是拜前總統拜登所賜，是「拜登的市場」，與他無關；川普說，關稅很快就會發揮影響力，許多企業將移動到美國生產製造，美國將迎接繁榮。

川普執政滿百日，他30日在社群網路「真實社群」（Truth Social）表示，現在是拜登的市場，不是川普的；川普說，他直到1月20日才上台。

川普表示，關稅很快就會發揮影響力，企業會開始移動到美國生產製造，美國會迎接繁榮；美國必須消除拜登的留下的不良影響，這可能會花點時間。

川普並表示，美國市場的表現與關稅無關，純粹是拜登留下非常糟糕的數據；當美國繁榮起來，會是前所未見的情況。