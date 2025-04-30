都是拜登的錯？川普：股市慘況是前朝遺毒 與關稅毫無關係

美國總統川普30日在自家社群平台Truth Social發文抨擊，股市的慘狀是前朝拜登政府留下的遺毒，與他無關。

川普表示，「股市的現況是受拜登影響，與我無關，我可是1月20日才就任。關稅很快就會湧入，企業正開始破紀錄的速度湧入美國。我們的國家將繁盛發展，但我們必須掃除拜登留下的障礙，這需要一點時間發酵，但與關稅完全沒有關聯，是拜登讓我們落入如此田地，但榮景一旦來臨，將帶來前所未見的發展局面。保持耐心！」