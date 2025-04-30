美Q1經濟萎縮0.3%、美股轉黑 川普撇清責任：拜登留下糟糕數字

美國2025年第1季經濟因企業為避開較高關稅而大舉進口商品影響，出現3年來首見收縮了0.3%，美股三大指數隨即轉黑，川普則上自家社群媒體發文，聲稱「這是拜登的股市，不是川普的」。

川普在Truth Social寫道，「我直到1月20日才接任，關稅很快將開始生效，企業正開始以創紀錄的數字搬進美國。我們的國家將蓬勃發展，但我們必須擺脫拜登的『不良影響』，這需要一些時間，與關稅完全無關，只是他給我們留下了糟糕數字，但當蓬勃發展開始時，將會與眾不同。要有耐心！！！」