川普關稅施壓之際…親信裴度將出任駐華大使 對陸策略曝光

（德國之聲中文網）裴度是來自佐治亞州的共和黨人，曾出任過參議員。在部分民主黨議員的支持下，他以67票贊成、29票反對的結果獲得通過。在本月的提名確認聽證會上，這位前企業高管表示，美中關係是「21世紀最重要的外交挑戰（most consequential diplomatic challenge of the 21st century）」。

裴度表示：「我們對中國的策略應當細致細膩、超越黨派，並具有戰略眼光。」

美國總統川普於去年12月提名裴度出任大使。

本月，川普對中國商品加徵了145%的關稅，中國也迅速反擊，宣布對美國產品徵收125%的關稅，雙方都沒有表現出妥協的跡象。

儘管川普政府似乎押注高額關稅將使中國經濟難以承受，迫使北京回到談判桌前，但中國領導層誓言「奉陪到底」。中國正在調整國內政策，擴大內需，以減少對美國的依賴。

中國國家發改委副主任趙辰昕表示：「無論全球形勢如何變化，我們都將穩住發展目標，保持戰略定力，集中精力辦好自己的事。」

中國正日益挑戰美國的全球主導地位。中國軍隊在台灣海峽和南海的活動愈發強硬，在人工智能和人形機器人等領域已成為美國幾乎勢均力敵的競爭對手。川普政府計劃在技術競爭方面採取更強硬立場，同時尋找方法避免與北京發生軍事對抗，儘管雙方之間互不信任，尤其是在台灣未來等熱點問題上。

華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫韻表示，裴度的任命時機恰當，因為在關稅戰中，「可信的溝通渠道」對於穩定兩國關係至關重要。

參議院外交關係委員會主席、愛達荷州共和黨人吉姆．里施（Jim Risch）在投票前表示，裴度的提名「無疑是本屆參議院最重要的任命之一」。

裴度四年前在參議員連任競選中敗給民主黨人喬恩．奧索夫（Jon Ossoff），2022年他又在共和黨初選中不敵佐治亞州州長布賴恩．坎普（Brian Kemp）。在這場失敗的州長競選中，裴度支持了川普關於2020年大選存在舞弊的虛假說法。

從政前，裴度曾在多家知名公司擔任高管職務，包括莎莉公司（Sara Lee）、銳步（Reebok）和Dollar General等。

4月30日，中國外交部發言人郭嘉昆在回應有關裴度出任美國駐華大使的相關提問時說：「在中美關係和經貿問題上，中方的立場是一貫的、明確的。」

（美聯社）

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