身為猶太人卻遭解雇 川普將賀錦麗夫婿逐出大屠殺紀念館委員會

美國總統川普將其前競爭對手賀錦麗（Kamala Harris）的夫婿任德龍（Doug Emhoff）逐出美國大屠殺紀念館委員會。

任德龍是2024年民主黨總統候選人、前副總統賀錦麗的夫婿，他在拜登執政期間致力反對反猶主義，並被任命為大屠殺紀念館委員會成員。

身為猶太人的任德龍今天發文證實解雇消息時表示：「讓我明說：大屠殺紀念和教育永遠不應被政治化。」

「將歷史上最嚴重的暴行之一變成製造分裂的問題很危險，這會玷污被納粹殺害的600萬猶太人的記憶，而這座紀念館的建立就是為了維護這些猶太人的記憶。」

上任以來，川普的眼光已超越政治，將其右翼民粹主義強加於華盛頓著名的甘迺迪中心（KennedyCenter）和哈佛大學（Harvard University）等文化和教育機構。

他也試圖與眼中釘算舊帳，鎖定與政敵有關的律師事務所，例如任德龍的老闆Willkie Farr & Gallagher律師事務所。

根據「紐約時報」（The New York Times）報導，被大屠殺紀念館委員會除名的其他幾位前官員，包括拜登的白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）和國內政策顧問萊斯（Susan Rice）。

據「紐約時報」報導，白宮總統人事辦公室（Presidential Personnel Office）今晨向委員會成員發送電子郵件寫道：「我代表川普總統寫信通知你們，你們作為美國大屠殺紀念館委員會成員的職務立即終止。」

該委員會1980年由國會成立，旨在領導國家紀念大屠殺，並於1993年成立大屠殺紀念館（HolocaustMemorial Museum）。

任德龍表示，他對大屠殺紀念和教育以及打擊仇恨和反猶太主義的承諾絲毫未減。

他說：「我將繼續大聲疾呼、進行教育並打擊一切形式的仇恨，因為沉默永遠不是一種選項。」