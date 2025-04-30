川普回鍋引發信任危機 澳洲掀AUKUS協議質疑聲浪

重大安全協議「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）要以美國軍事力量重塑澳洲海軍，但隨著其驚人成本和對美國總統川普日益加深的不信任，這項協議正面臨愈來愈多質疑。

澳洲將在5月3日舉行聯邦選舉，然而這項全面性協議卻可說是這場勢均力敵選舉的辯論會上唯一沒有被拿出來討論的議題。

澳洲、美國和英國2021年隆重簽訂AUKUS協議，展開為期數十年的合作，以制衡中國日益增長的軍事力量。

根據協議，華府、倫敦和坎培拉當局將聯合發展網路戰工具、人工智慧（AI）和極音速飛彈。

法新社報導，協議一大重點是澳洲將從美國取得先進的核動力潛艦艦隊。

澳洲計劃在未來10至15年間，向美國採購至少3艘「維吉尼亞級」（Virginia Class）核動力潛艦；最終在美方協助下，澳洲希望能自行建造核動力潛艦。

這些潛艦是高度機密的美國軍事硬體，將在印度洋-太平洋地區巡弋，使中國在台灣海峽等熱點地區發生任何衝突前三思。

政府預估，單是潛艦計畫可能就會讓澳洲在未來30年內耗資2350億美元，是澳洲歷來所做規模最大的國防投資。

這樣的鉅資，加上川普再度擔任美國武裝部隊最高統帥，以及他的「美國優先」對外政策，已經讓批評人士對這項協議提出質疑。

前保守派總理滕博爾（Malcolm Turnbull）今年稍早曾表示：「AUKUS是一項糟糕的協議。對澳洲極為不公平。」

但左傾的現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和保守派挑戰者達頓 （Peter Dutton）都堅認，無論誰贏得5月3日的大選，AUKUS將繼續存在。

艾班尼斯和達頓從氣候變遷到移民等議題都存在嚴重歧見，在AUKUS領域方面幾乎是唯一的共識。

艾班尼斯在本月的競選活動中表示：「我們需要的是確定性，需要在國防政策上達成兩黨共識。」