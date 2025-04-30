研調：因應政策變動 美國石化、科技業尋減碳新途徑

美國總統川普上任後，針對碳捕捉與封存政策及資金進行調整。DIGITIMES認為，美國石化業獲川普支持，布局所受影響較小；科技業則擔心調降或撤銷補助款，尋求自然捕碳方式。

研調機構DIGITIMES表示，美國石化業獲川普支持，可望進一步形成墨西哥灣碳補捉與封存（CarbonCapture and Storage；CCS）產業聚落，創造可觀獲利機會；科技業採自然捕碳方式，期在政策受阻的情況下，進行企業減碳。

DIGITIMES指出，美國2008年實施國內二氧化碳稅賦抵免，並於2021年與2022年分別通過「兩黨基礎建設法」（Bipartisan Infrastructure Law；BIL）、「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act；IRA）。BIL投資35億美元，打造4座直接空氣捕捉區域中心；IRA擴增版提高補助金額，促進企業投入碳捕捉與封存（CCS）的意願。

DIGITIME進一步說明，美國石化業埃克森美孚（Exxon Mobil）和雪佛龍（Chevron）除專注自身減碳、與化肥製造商CF Industries合作、投資Svante與ION Clean Energy的低成本技術，以及部署海外CCS項目投資外，並結合CCS技術和天然氣發電，以低碳供電滿足人工智慧（AI）資料中心日益強勁的用電需求。

另外，兩家石化業巨頭選擇在墨西哥灣沿岸州，設置碳捕捉與封存計畫，形成墨西哥灣CCS產業聚落。

科技業方面，微軟（Microsoft）、Google受惠於IRA擴增版相關稅賦抵免政策，大量採購捕碳的碳移除（Carbon Dioxide Removal；CDR），並成立碳移除聯盟Symbiosis與Frontier，共同推動碳移除技術；面對川普新政的不確定性，兩科技大廠布局造林、增強岩石風化（Enhanced Rock Weathering；ERW）、生物炭（biochar）等自然捕碳模式，以分散營運風險。

DIGITIMES認為，川普上任後表示支持石化產業，碳捕捉與封存技術可做為產業獲利管道之一，預期CCS在美國仍有空間和時間發揮，不至於完全延宕。儘管政策補助未來可能面臨撤銷，卻促使科技業尋求負碳技術以外的多元減碳途徑，將豐富全球減碳解決方案。