一文看川普百日成績單！分析師指出未來100天最強和最弱領域

美國總統川普第二任期已滿百日。他這三個多月來的成績單如下：包括簽署行政命令的數量超過其他任何一位美國總統，以及關稅政策在市場掀起狂風暴雨。大多數情況下，他堅持「美國優先」，唯獨強力支持以色列。

狂簽行政命令

迄今為止，他簽署了至少142項行政命令，主要集中於貿易、能源、移民和邊境安全，數量多於任何美國總統在百日內簽署的數量。行政命令具有法律效力，但不需要國會批准。

赦免逾1,500人

重掌白宮以來，他已赦免超過1,500人，包括2021年1月6日國會暴動案的被告。其他引發爭議的還包括暗網「絲路」（Silk Road）創辦人羅斯·烏布利希（Ross Ulbricht），他因販毒和洗錢被判刑。

DOGE為政府瘦身

1月20日，他以行政命令創建了政府效率部（DOGE），賦予其削減政府開支的任務，至今已削減聯邦預算1,600億美元，約占馬斯克承諾節省2兆美元的8%。這些削減主要來自衛生及公共服務部的474億美元、國際開發署的452億美元和國務院的26億美元。另據CNN的數據，至少有121,000名聯邦員工被解雇。

對等關稅與經濟

為減少貿易赤字，增加政府收入，並將製造業工作帶回美國，2自2月1日起，他對來自加拿大和墨西哥的商品徵收25%關稅，並對中國大陸商品加徵10%關稅。隨後幾周，對鋼鐵、鋁材和進口汽車徵收25%關稅。到4月，再對來自世界其他地區的商品徵收10%的基準關稅。中國關稅最高，達到145%。部分與科技相關的項目如智慧手機獲豁免。符合美墨加協定的加拿大和墨西哥商品也被豁免關稅。歐盟面臨的20%關稅暫被擱置。

市場反應

關稅造成不確定性，引發市場大動盪。11月大選後，三大股指在雖曾上漲，但現在全面下跌：道瓊工業指數下跌5.3%；標普500指數走低3.3%； 那斯達克指數下跌4.5%。

自川普宣誓就職以來的跌幅更大：道瓊工業指數大跌8.9%；標普500指數挫低7.9%；那斯達克指數重挫12.1%。消費必需品股漲最多，漲幅5%，非必需消費品類股跌最凶，大跌13%。

上CNBC財經節目Fast Money的交易員和分析師，預測未來100日最有希望的領域是：大型製藥公司、半導體，以及國際投資（例如德國DAX指數去年11月底來的表現優於標普500指數）；至於最容易出問題的領域則是：貨櫃運輸和物流相關的行業（關稅戰若持續可能重創貨櫃需求）、受消費者信貸和可自由支配支出影響的公司（例如零售業），以及飛機、火車和汽車（持久的貿易戰會抑制需求）。

會見世界領袖

川普上任的前100天，接待了至少11國領袖。

以色列總理內唐亞胡2月4日最早到訪，同月還有日相石破茂、約旦國王阿布杜拉二世、印度總理莫迪、法國總統馬克宏、英相施凱爾，以及烏克蘭總統澤倫斯基，他在白宮與川普和范斯大爆口水戰。

3月到訪的是愛爾蘭總理馬丁。4月7日，內唐亞胡二次訪間，一周後是薩爾瓦多總統布格磊，後有義大利梅洛尼，再來是挪威總理斯托爾。

外交政策：對烏克蘭、加薩和葉門的立場

川普批評拜登處理烏克蘭問題的方式和支出規模，認為歐洲國家應該承擔更多。他在3月3日停止對烏克蘭的軍援，引發歐洲盟友的強烈批評，目前正試圖斡旋俄烏和談。

在中東，川普提議接管加薩後重新開發，暗示對230萬巴勒斯坦人進行種族清洗，結果廣受譴責。美國堅定支持以色列，持續供應以國武器，包括900公斤（2,000磅）的炸彈。川普上任以來，以軍在加薩殺死至少2,392人，在西岸占領區是105人。另有3,000人因以軍砲擊喪生或傷重不治。

美國在葉門的軍事行動也顯著增加，持續攻擊伊朗支持的「青年運動」叛軍。根據ACLED數據，從3月15日至4月18日，美國至少襲擊葉門207次，造成至少209人死亡。