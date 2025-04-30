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川普上任以來 墨西哥接收近3.9萬名美國驅逐移民

中央社／ 墨西哥市29日綜合外電報導
圖為墨西哥科阿韋拉州彼德拉斯內格拉斯市的一家移民收容的移民。新華社
圖為墨西哥科阿韋拉州彼德拉斯內格拉斯市的一家移民收容的移民。新華社

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，美國總統川普執政以來，墨西哥已接收近3萬9000名從美國驅逐的移民，其中3萬3000名是墨西哥人。

路透社報導，薛恩鮑姆在晨間例行記者會上表示，儘管墨西哥決定以「人道主義原因」接受被美國驅逐出境的非墨西哥人，但自川普1月底上任以來，只有幾千人被遣送至墨西哥。

薛恩鮑姆說：「由於美國政府幾乎與所有國家簽訂了協議，來自其他國家的移民越來越少。」

川普上任以來，墨西哥接收被美國驅逐出境的人數，比去年同期減少，當時是前總統拜登在任期間。

墨西哥數據顯示，去年2月、3月和4月，墨西哥接收約5萬2000名從美國驅逐的移民。

墨西哥 移民 美國

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