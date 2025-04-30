550名猶太拉比聯名致函 譴責川普反猶政策

川普實施刪減預算、驅逐學生等反猶政策，有超過550名拉比公開反對！美國總統川普近期以反猶主義為由對大學施壓，當地猶太拉比簽署反對信函，批評美國政府濫用反猶主義而針對高等教育進行攻擊。民調顯示，近六成美國人不贊成川普處理反猶主義的方式。

拉比譴責反猶政策

《以色列時報》報導，針對美國總統川普以反猶主義為由對大學施壓，超過550名猶太拉比簽署反對信函，批評美國政府濫用反猶主義而針對高等教育進行攻擊。神職人員表示，川普政府利用真正威脅來分裂美國人、破壞民主並傷害弱勢群體。

這封以「呼籲道德清明：拒絕反猶太主義作為政治楔子」為題的公開信，由美國自由派猶太組織J Street與拉比人權呼籲組織T'ruah聯合發起。其中，簽署者大多代表改革派、保守派和重建派的猶太社群，一大批則為自由派猶太領袖，而只有少數東正教領袖。

信中寫道：「我們反對這些以保護猶太學生為幌子而進行惡意攻擊的行為，高等教育長期以來都是猶太學術和文化生活的堡壘。」

美國反猶主義抬頭

《宗教通訊社》報導，川普政府將反猶太主義視為危險文化，並切斷了哈佛大學、哥倫比亞大學和康乃爾大學等高等教育的聯邦資金預算，甚至威脅要調查另外數十所高校。此外，川普還試圖取消部分學生簽證，以及對參與反以色列示威的學生進行驅逐程序。

事實上，大多數美國猶太人反對川普處理反猶主義的方式。梅爾曼集團針對800名登記猶太選民進行調查發現，56%的人不贊成川普處理反猶主義的方式，但也有31%的人贊成。

蒙特克萊爾猶太拉比特珀曼表示，多數猶太人擔心反猶主義抬頭，而他們希望在維護正當程序和民主背景下解決反猶主義問題，尤其當防護體系受到侵蝕時，猶太人將面臨艱辛日子。

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