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川普政府爆動用郵局抓移民！神秘單位曝光 幫調包裹照、查IP帳戶

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
圖為美國郵政總局公務車去年1月於伊利諾州。美聯社
圖為美國郵政總局公務車去年1月於伊利諾州。美聯社

華盛頓郵報報導，美國聯邦移民官員悄悄與美國郵政總局（U.S. Postal Service）稽查單位合作，透過信件封面和包裹外觀照，以及郵局存取的郵務與財務個資，甚至IP位址，追查涉嫌非法居留的民眾，凸顯川普政府大幅升級驅逐行動至最日常的政府職能。

報導引述消息人士透露，美國郵政總局轄下有一支鮮為人知的執法單位「郵政檢查局」（U.S. Postal Inspection Service），該局最近加入國土安全部特別小組，協助追緝、拘留與遣返非法移民。

消息人士描述，移民官員透過檢查局內部的「信件封面計畫」（mail covers）調閱民眾信封與包裹外觀的照片，同時要求存取檢查局的大範圍監控系統，取得民眾的郵政帳戶資料、包裹與郵件追蹤資訊、信用卡與財務資料，以及IP位址等隱私。

檢查局的主要任務是維護郵政系統安全，調查針對郵務人員及郵件設施的威脅與攻擊，並防止非法物品，如毒品與兒童色情內容進入郵件流通系統。

事實上，檢查局參與突襲或多機關聯合行動並不罕見，但涉入移民執法卻是聞所未聞。

一名知情人士描述，「局裡對這件事非常、非常緊張。高層似乎透過參與川普可能喜歡的行動取悅他」。這名知情人士質疑，「這已經是嚴重越權，這是郵政局單位，為什麼要參與驅逐移民？」

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