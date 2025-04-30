快訊

當代藝術聖地！英國泰特美術館為何屹立不搖

朱立倫「罷免賴清德」 媒體人指不可能任務、有望達到2目的

「行人地獄」重罰挨罵 交通部小編嗆爆：難道開車會被行人撞死嗎？

川普搶當教宗？ 笑稱「自己是第一人選」 但美國史上無人當選

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國總統川普再次語出驚人，29日開玩笑表示，自己是接任天主教教宗的「第一人選」。

Politico報導，川普29日接受媒體訪問時笑說，「我想當教宗」，隨後也分享了他對誰應該擔任下一任教宗的看法。

川普此言一出引發熱議，他除了是美國總統以外，還是一名曾3度結婚的億萬富翁，顯然不太可能成為領導天主教會的教宗。

教宗方濟各於本月辭世後，擁有近2000年歷史的天主教會，即將展開新一輪領袖遴選。

當被問到誰應該接任教宗一職時，川普表示：「我沒有特定人選」，但他補充說：「不過我得說，我們有一位來自紐約的紅衣主教，他非常優秀，所以就我們拭目以待。」

川普指的是紐約紅衣主教多蘭（Timothy Dolan），但他並非接任方濟各的熱門人選。值得一提的是，美國歷史上從未出過教宗。

川普 教宗 美國

延伸閱讀

川普被看破手腳⋯市場對關稅鈍化？他曝「沒必要等90天」：末班車要開了

台灣登白宮事實清單 川普稱黃仁勳「是我朋友」

美元全面上揚！受川普汽車關稅減徵所提振

川普：我比鮑爾更懂利率 「聯準會那個人」做的不太好

相關新聞

川普：我比鮑爾更懂利率 「聯準會那個人」做的不太好

美國總統川普再度批評聯準會（Fed）主席鮑爾，還說自己對利率比鮑爾懂更多。

最成功的100天？ 川普：不再是中國優先

美國總統川普29日於密西根州發表執政百日演說，川普說，這是最成功的100天，並表示，終於有總統是以美國優先，而不是中國優...

就職百日支持度創80年新低！ 川普怒嗆「假新聞假民調」

美國總統川普執政將滿百天之際，美國有線電視新聞網（CNN）最新民調顯示，川普支持度只剩下41%。對此，川普發文回應，這些...

川普搶當教宗？ 笑稱「自己是第一人選」 但美國史上無人當選

美國總統川普再次語出驚人，29日開玩笑表示，自己是接任天主教教宗的「第一人選」。

帕度出任美國駐中國大使 曾與川普私下討論台灣安全

美國聯邦參議院今天通過駐中國大使人事案，縱橫政商界的帕度（David Perdue）即將出使北京。他曾在聽證會上表示與川...

川普執政百日祭貿易利多 美股連六日上漲 逾三年來最佳

美國股市周二收高，標普500指數和道瓊工業指數連續六日上漲，美國總統川普簽署行政命令避免汽車業遭累加關稅，美國商務部盧特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。