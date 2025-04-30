川普搶當教宗？ 笑稱「自己是第一人選」 但美國史上無人當選
美國總統川普再次語出驚人，29日開玩笑表示，自己是接任天主教教宗的「第一人選」。
Politico報導，川普29日接受媒體訪問時笑說，「我想當教宗」，隨後也分享了他對誰應該擔任下一任教宗的看法。
川普此言一出引發熱議，他除了是美國總統以外，還是一名曾3度結婚的億萬富翁，顯然不太可能成為領導天主教會的教宗。
教宗方濟各於本月辭世後，擁有近2000年歷史的天主教會，即將展開新一輪領袖遴選。
當被問到誰應該接任教宗一職時，川普表示：「我沒有特定人選」，但他補充說：「不過我得說，我們有一位來自紐約的紅衣主教，他非常優秀，所以就我們拭目以待。」
川普指的是紐約紅衣主教多蘭（Timothy Dolan），但他並非接任方濟各的熱門人選。值得一提的是，美國歷史上從未出過教宗。
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