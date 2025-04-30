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最成功的100天？ 川普：不再是中國優先

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普29日於密西根州發表執政百日演說，川普說，這是最成功的100天，並表示，終於有總統是以美國優先，而不是中國優先；川普也再度表示，所有國家都想要來與他談判，包括中國大陸。

至於川普的百日民調不盡理想，川普則說，這些民調訪問太多民主黨支持者。

川普29日於密西根州的馬科姆在社區學院（Macomb Community College）發表執政百日演說；川普在「上天保佑美國」的歌聲中走上台，對現場上千名支持者發表演說，主題聚焦百日政績，尤其是川普的邊境政策、驅逐非法移民和降低通膨。

川普說，多年來，美國領袖花民眾的錢去捍衛其他國家的邊境，為其他國家而戰，但沒有為自己的國家而戰；美國現在終於有總統在捍衛我們的邊境和國家。

川普說，美國政治人物多年來摧毀底特津（Detroit）來建設北京，現在美國人民終於在白宮有代表勞工的總統；川普說，與其以中國優先，他以密西根州優先、以美國優先。

針對對等關稅政策，川普說，美國現在被所有國家所尊重，指所有國家都想與他見面，包括印度、法國、西班牙等國，也包括中國大陸；川普說，他們都想與美國達成協議，並認為，美國終究會與大家達成協議。

川普也說，美國未必需要達成協議，認為大家都想要美國的產品，美國有能力設定價格，不過他尊重大家，人也很好。

川普說，所有國家都將來美國製造生產汽車，美國也希望中國大陸在美國生產汽車。

川普表示，他向中國大陸開徵關稅，讓中國大陸停止從美國竊取工作機會，認為中國大陸竊取美國的工作，數量遠比其他任何國家都多；不過，川普說，美中還是會相處得很好，指美國現行向中國大陸開徵145%的關稅，但問題會獲得解決，認為中國大陸希望與美國達成協議，而且是對美國公平的協議。

川普 美國

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