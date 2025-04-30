川普執政百日祭貿易利多 美股連六日上漲 逾三年來最佳

美國股市周二收高，標普500指數和道瓊工業指數連續六日上漲，美國總統川普簽署行政命令避免汽車業遭累加關稅，美國商務部盧特尼克接受CNBC訪問時透露已和某個國家達成貿易協議，令投資人看好關稅戰已降溫。

道瓊工業指數上漲300.03點，漲幅0.8%，報40,527.62點；標普500指數上漲32.08點，漲幅0.6%，報5,560.83點；那斯達克綜合指數上漲95.19點，漲幅0.6%，報17,461.32點。

費城半導體指數跌0.9%，美光跌2.1%，輝達（NVIDIA）漲0.3%，台積電ADR漲0.7%。

儘管標普500指數連續六日反彈，漲了8%，但今年仍呈現1973年尼克森執政以來新總統任期頭100天內的最大跌幅。

美國公債殖利率下跌，10年期公債殖利率降至4.171%，周一報收報4.21%。

美國財政部長貝森特預測，中國大陸可能會因關稅而迅速喪失1,000萬個工作崗位，但他同時暗示，與日本和印度等其他國家的貿易協議取得了進展。

川普在周二收盤前簽署了一項行政命令，為汽車製造商提供高達國內組裝汽車總價值15%的關稅抵稅額。這些抵稅額可以用於抵銷進口零部件的價值，為汽車製造商爭取時間，將供應鏈轉移回國內。汽車製造商對這一消息反應不大。通用汽車（GM）跌0.6%，該公司因關稅影響撤銷2025年獲利指引，並暫緩40億美元股票買回計畫。

美國3月貨品貿易逆差擴大至創歷史新高，企業在川普全面關稅生效前大力進口。世界大型企業研究會(Conference Board)報告顯示，美國消費者信心指數降至2020年5月以來最低，而職位空缺數顯示勞動力市場相對穩定。

Raymond James投資長Larry Adam 說：「我們已經度過關稅最大的不確定性，但我認為我們正越來越接近經濟不確定性的高峰。」

亞馬遜（Amazon）一度走低，白宮新聞秘書表示，該公司據報導決定展示關稅對商品價格影響的計畫是「敵意」做法；這家線上零售商後來否認將顯示商品的關稅成本，亞馬遜隨後縮窄跌幅，收盤下跌0.2%。

優比速（UPS）跌0.4%，該公司預計今年將裁員2萬人，並關閉部分設施。

霍尼韋爾公布上季經調整後獲利成長，收盤大漲5.4%，Sherwin-Williams也因財報超出預期大漲4.8%，提振了道瓊工業指數。道瓊工業指數另一成分股可口可樂營收和獲利超出預期，股價收漲 0.8%。

本周將有更多經濟數據公布，其中周五將公布關鍵的政府就業報告，同時蘋果和微軟也將公布財報，投資人仍關注關稅影響。