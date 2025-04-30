【專家之眼】田田市場力量將促成海湖莊園協議？！

近期有關「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord）議題甚囂塵上，傳言川普政府將壓迫美國的貿易逆差國匯率升值，重演1985年的廣場協議（Plaza Accord）。這次各國已記取日本的慘痛經驗，恐難就範。不過美國經濟經川普惡搞之後，將透過市場的力量，讓美元大幅走貶。

川普身邊的策士引用「特里芬困境」（Triffin Dilemma）理論，認為布列敦森林體系（Bretton Woods System）雖有助於緩解全球貨幣準備的短缺，但唯有當主要通貨發行國提供充足通貨，方能達成此一功能；然而，若主要通貨發行國源源不絕地提供流動性，必將造成自身國際收支逆差惡化，終將因其他國家對主要通貨作為安全資產的信心漸失，使得該制度逐漸邁向崩潰。

美元正在陷入此困境中，全球對美元儲備資產的需求，導致美元持續高估，這阻礙了國際貿易的平衡。隨著全球GDP的增長，美國在提供儲備資產和維持全球安全方面的負擔也相應增加，並使得美國的製造業競爭力衰退。

為了扭轉特里芬困境，川普政府提出了幾種可能的政策工具，包括關稅和貨幣政策調整。其中一項就是弱勢美元，提升出口競爭力，建議模仿1985年的「廣場協議」，要求主要國家一起推動降低美元幣值，稱之為「海湖莊園協議」。

不管海湖莊園協議是否確實存在，川普政府已開始對貿易逆差大國施壓貨幣升值，此可由近期美日關稅談判看出來。廣場協議能夠達成美元貶值並促進日圓大幅升值的原因，係當年的五大工業國（G5），包含美國、日本、德國、法國以及英國五國政府聯合干預外匯市場。

美國想要重演當年的戲碼，找了最配合美國的日本談判，讓其他國家也跟著此一模式跟進。然日本因廣場協議受害甚深，產業大量外移，並造成資產泡沫化，衍生「失落的20年」困頓，石破茂政府不願意重蹈覆轍，拒絕美方的提議，如果對日本都無法落實，其他國家接受的可能性就更低了。

值得注意的是，觀察美元指數走勢，川普總統宣佈解放日前一日的104.236，之後就一路崩跌，4月10日就貫破100的重要指標。該指數是衡量美元對一籃子主要外國貨幣，包括歐元、日圓、英鎊、加元、瑞典克朗和瑞士法郎，匯率變化的指標。當指數下滑，則意味著美元走弱。

美元貶值似乎已達川普的目標，惟其主因係川普的不確定因素驟增，片面施加的高關稅，不利美國企業發展，且將大幅推升通貨膨脹，將使美國經濟惡化，衰退的機率大增，投資人開始拋棄美元資產。而且根據包含高盛首席經濟學家Jan Hatzius等不少專家均推估，美元走弱只是開始，未來恐陷入長期貶值趨勢。

川普魯莽的行徑，已造成全球經貿的大混亂，美國自身也受傷累累，衝擊美國霸權與美元體系，未來也將付出慘痛的代價。