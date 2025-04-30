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群龍無首 美民主黨陷困未得分

聯合報／ 編譯尤寶琪／綜合報導

川普總統上任滿百日許多政策引發爭議，而在野的民主黨人卻沒有因此得分。多名政治分析家表示，民主黨陷入分裂且群龍無首狀況，正努力想要找到自己的立場。

資深政治策士柯林克指出，「民主黨持續關注美國大眾不注重的問題，像是男性參與女子運動、支持無證移民以及反對削減聯邦機構的開支等。如果給他們打分數，大概只有Ｃ-，低於平均水平。他們到現在還不知道為什麼輸給川普」。

柯林克說，更重要的是，民主黨稱川普是獨裁者，「大多數選民根本不聽或不在乎」。

民主黨被趕出白宮且在國會淪為少數黨，本應更明確地表達一個一致訊息，在優先要務和策略上取得共識，並搞清楚該如何與何時反對川普。

華盛頓學院政治系教授希克爾表示：「整體而言，我認為多數美國人都認為，國會民主黨人沒能因應時勢，面對困境。」最令人沮喪的是，他們嚴厲警告川普對民主所構成的威脅，同時又與川普政府合作，行為充滿矛盾。

川普上任的頭三個月，掀起一陣旋風，他發動貿易戰，讓盟友擔憂美國在烏俄戰爭中改變立場，並指派科技富豪馬斯克解散部分聯邦官僚機構。

與此同時，民主黨參議員投票確認了川普內閣任命，沒對減緩川普危險議程帶來多少阻力，甚至還與共和黨人一起投票，通過了移民法案及預算開支。

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