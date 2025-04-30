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日經：美印太戰略 取決對中立場

聯合報／ 編譯盧思綸、華盛頓記者陳熙文／綜合報導

美國總統川普第二任期一百天內實施多項顛覆傳統政策的新措施，遍及貿易、移民、科技技術與印太地區等領域，已經對亞洲各國、投資人及學生帶來衝擊。日經亞洲引述知情戰略討論人士指出，川普政府在印太政策上走向未定，未來動向將取決於中國的回應態度。

日經描述，現行華府內部主導外交政策可分為三個派系：霸權主義派主張積極參與全球；制中優先派認為應將重心放在中國，而非中東或歐洲；克制派支持僅為狹義國家利益動用軍力。

知情戰略決策的人士透露，川普的印太政策依然未定。許多走向取決於中國如何回應美國合作要求，比如停止向伊朗購買石油。

若以「人事即政策」來看，目前跡象顯示，美國正在走向「拒止戰略」，採取措施嚇阻中國作出不利美國的行動，而非維持美國在印太地區的主導地位。

四月初，川普與極右翼人士盧默會晤後開除數名國安會人員，消息指出，盧默建議清除具有霸權主義傾向的成員；被解職者包含對中鷹派國務卿魯比歐和國安顧問沃茲麾下員工。

川普上任百日，其印太戰略依然不明，美國前國防部副部長、華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）會長兼執行長何慕禮廿八日主持活動時，有感而發地表示，他不認同美國是盟友的「受害者」。

何慕禮形容說，這是大錯特錯的敘事，並認為美國是「布雷頓森林體系」（Bretton Woods System）和其遺產的最大受益國。

美國朝鮮經濟研究所執行長斯奈德則表示，現在顯然還看不到川普政府印太戰略；美日韓三邊合作的基礎，可能被川普視為是前朝的產物，而被川普捨棄。

日經亞洲駐華府記者森安健（Ken Moriyasu）則分析說，美國印太戰略尚不明朗，因為美國還沒決定要用什麼態度面對中國大陸，究竟是競爭對手，還是合作夥伴？他認為，美國仍希望中國大陸能在俄烏戰爭和伊朗情勢中伸出援手；一旦美國決定對中立場，印太戰略就可能成型。

印太 川普 美國

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