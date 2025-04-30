紐時：盧特尼克影響力大 連台積都登門遊說

紐約時報報導，美國商務部長盧特尼克在正式上任前，台積電（2330）等全球大型企業高層便陸續造訪他在華府新家，展開遊說，希望透過他說服美國總統川普高抬貴手，凸顯這位知名投銀Cantor Fitzgerald前老闆對川普的影響力。

紐約時報採訪逾30位企業高層、現任和前任商務部、白宮、Cantor Fitzgerald等機構人士後報導，輝達、臉書、台積電和Alphabet等企業高層，曾造訪盧特尼克位於華府新宅第，遊說推動有利企業的政策。

報導說，川普大幅提高關稅後，福特、通用汽車等仰賴貿易的企業紛紛尋求和盧特尼克聯繫，希望他能說服川普採取較溫和的做法，一些執行長甚至在深夜打電話給他。

盧特尼克被美國車廠說服對加墨加徵關稅有害美國汽車業競爭力後，3月成功遊說川普爭取到重大豁免。他本月也協助推動豁免部分大陸商品輸美關稅，讓電子業者免於遭受重大衝擊。

紐時指出，蘋果執行長庫克、戴爾創辦人戴爾都曾致電盧特尼克等官員尋求協助。

報導說，盧特尼克也常以關稅威脅或其他強硬手段，迫使企業加碼投資美國。例如，他暫緩部分企業從晶片法取得補助。盧特尼克留給企業的印象是，只要加碼在美國投資，就有機會獲得關稅減免。

和盧特尼克打過交道的外國官員形容他作風強硬。加拿大官員表示，盧特尼克在2月的通話刀刀直中要害，警告川普可能把加拿大踢出「五眼聯盟」情報共享體系，並重新檢討保護美加兩國的飛彈防禦系統。