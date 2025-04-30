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美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

上任滿百日…川普宣傳政績 找CEO們背書

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

白宮官員透露，白宮30日將舉行一場強調美國投資的活動，彰顯美國總統川普二度上任滿100天以來對「投資美國」的貢獻，輝達、嬌生、現代、豐田及軟銀集團等20多位執行長和高層主管都將出席。

路透和彭博資訊報導，白宮官員透露，川普計劃在「投資美國」（Investing in America）活動中，高調表彰涵蓋國防、科技、醫療保健、消費產品及投資基金等領域一系列美國境內投資，以展示他就職總統百日的政績。

川普預定29日密西根州造勢大會後，30日在白宮宣傳他成功爭取到大量企業投資承諾，總額估達2兆美元。白宮新聞祕書李維特在聲明中表示：「川普總統在100天內為美國帶來的投資，超過拜登四年任內總和。」

然而，分析師對這些承諾的投資是否能真正落實表示質疑。以往，許多投資承諾在白宮記者會上宣布，還受到川普極力讚揚，但實際仍有待完成。

川普正鼓勵美國及外國企業擴大在美國的製造業務，但他同時也發動全球貿易戰，對廣泛國家徵收關稅。航空、航太企業、汽車製造商和零售商已表示擔憂關稅將影響美國製造業與銷售。

川普 關稅

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