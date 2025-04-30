川普下個100天 鎖定貿易、和平協議

白宮廿八日舉行記者會宣揚美國總統川普上任百日政績，稱川普第二任期已驅逐十三點九萬人出境。接下來川普重點將轉向海外，白宮發言人李維特說，「下一個一百天將達成包括貿易協議、和平協議以及減稅」。

川普政府廿九日執政滿百日，白宮廿八日針對邊境政策舉行記者會，並預計廿九日針對川普的經濟政策舉行記者會。

白宮邊境政策主管霍曼表示，川普上任以來，美國已驅逐十三點九萬人出境，國內至少還有兩千萬非法移民；李維特指出，美國今年已在美墨邊境新建超過八十五英里（約一三六點八公里）邊境牆，川普希望國會能增加對邊境牆和邊境管理的資金援助。霍曼說，美國目前有七十萬名遭到刑事指控的非法移民，這些是他們優先鎖定的目標。

霍曼表示，墨西哥已派遣一萬名軍隊至美墨邊境，大幅減少非法移民的數量，美方因此節省很多在拘留、交通和遞解程序等的費用，所以墨西哥實質上是在幫忙美國築牆。

川普重心將轉向海外，重點包括貿易、烏克蘭，並且持續推動減稅、法規鬆綁，同時為期中選舉預做部署。華爾街日報廿八日報導，川普正努力與各國展開貿易協商，將與中國大陸展開高層對話，還要兌現讓烏克蘭達成和平的承諾。

報導指出，川普仍將繼續國內政策，包括透過行政命令鞏固權力、鎖定政敵、顛覆聯邦官僚體制、解除法規限制、落實移民管控。眾院前議長麥卡錫表示，目前屬於破壞階段，川普重塑權力架構，「人們不再管參眾兩院了，大家都看行政部門」。

川普施政邁入新階段，消費者與企業對關稅愈來愈憂心，川普施政滿意度則走下坡。川普頻頻改弦更張讓民主黨對於期中選舉逐漸感到樂觀，賓州聯邦眾議員鮑以爾便說，「接下來肯定會有另一個一百天的混亂與混淆」。民主黨民調專家修恩表示，民主黨光憑著身為反對黨，就能贏得期中選舉。

川普處理經濟的結果攸關期中選舉選情，共和黨人士警告，未來一年若無法達成貿易協議，股市持續動盪，共和黨將在期中選舉面臨硬仗。眾院前議長金瑞契表示，川普破壞性強烈的行動可做到明年元旦，之後必須穩定下來，好好說明政策。