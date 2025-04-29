快訊

驚動習近平！大陸遼陽一飯店發生火警「濃煙猛竄」 已釀22死3傷

日男照顧病妻租屋處雙亡 家屬哀慟「夫妻感情好」：為補助才離婚

台積電在美6廠若全完工 經長郭智輝鬆口：供應鏈恐外移

川普上任百日 五大「關鍵數字」曝施政表現

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
根據調查，三分之二的美國民眾用「混亂」一詞來形容川普重返白宮執政滿百日的表現。美聯社
根據調查，三分之二的美國民眾用「混亂」一詞來形容川普重返白宮執政滿百日的表現。美聯社

川普重返白宮執政屆滿百日，外界對其表現評價不一，但數據會說話，以下五個數字可以約略說明他在這段期間的表現。

43%：根據紐約時報/錫耶納學院（Siena College）上周五公布的民調，川普的好感度已由去年11月初大選前的48%降至43%，他上任百日的表現比80年來的任何一位總統都差。66%受訪者用「混亂」一詞來形容他這段期間的施政。

94%：到目前為止，川普驅逐的移民人數還未達其想要的水平，但他成功阻止了許多潛在移民試圖借道墨西哥入境美國。美國邊境巡邏隊在2月和3月發現有22,726人試圖越過南部邊境，比去年同期拜登執政期間陡降了94%。

80：川普二次上任的百日內，僅在社群媒體X發文80次，遠低於他第一個任期同期的496次。此外，他上周在Truth Social發布了80則貼文，凸顯出儘管其好友馬斯克收購了X，但自家社群媒體平台現在已成為川普首選的溝通媒介。

130：川普將在密西根州舉行集會，慶祝其上任100天，並在會上宣揚其移民打擊和經濟政策的成果。他還將說明已有130多個國家與白宮聯繫，就貿易協定進行談判，對這個搖擺州而言是個重要訊息，因為是美國汽車產業的重鎮，而關稅攸關國內製造業的發展。

10：包括常春藤名校在內全美約有十所精英大學決定組成一個非正式聯盟，在法律談判上統一陣線，以抵禦川普政府干預學術自由的舉措。川普威脅凍結聯邦撥款，要求修改校內規則、箝制反猶活動等，以打擊這些大學校園內的反猶太主義。

川普 社群媒體 移民 美國

延伸閱讀

川普自誇治理全世界！稱不必向台日韓待遇致歉 稱「犧牲美國變繁榮」

日本自民黨高層擔憂 川普關稅恐影響亞洲安全

川普上任百日再令清查庇護轄區 不配合移民掃蕩恐失補助、挨告

川普100天╱下一個百日重心轉海外 瞄準簽協議、與中對話

相關新聞

「罕病童」也遭遣返 無證移民母「震驚受到創傷」

兩名無證移民母親和她們在美國出生的3個孩子上週遭遣返到宏都拉斯，她們的律師今天表示，美國政府此舉令這些母親感到震驚且受到...

就職百日支持度創80年新低！ 川普怒嗆「假新聞假民調」

美國總統川普執政將滿百天之際，美國有線電視新聞網（CNN）最新民調顯示，川普支持度只剩下41%。對此，川普發文回應，這些...

川普上任百日 五大「關鍵數字」曝施政表現

川普重返白宮執政屆滿百日，外界對其表現評價不一，但數據會說話，以下五個數字可以約略說明他在這段期間的表現。

禁跨性別參加女子賽 美教育部下令「刪比賽紀錄」

美國教育部民權辦公室今天裁定，賓州大學允許1名跨性別女性參加女子泳隊，違反教育法修正案第9條（Title IX）關於禁止...

川普自誇治理全世界！稱不必向台日韓待遇致歉 稱「犧牲美國變繁榮」

美國總統川普將在當地時間29日迎來就職百日，他日前接受大西洋月刊（The Atlantic）專訪於28日刊出，他在訪談中...

川普100天╱下一個百日重心轉海外 瞄準簽協議、與中對話

川普總統二度執政上台百日專注國內優先施政要項，接下來重心將轉向海外，重點包括貿易、烏克蘭和平等，並且持續推動減稅、法規鬆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。