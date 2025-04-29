快訊

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

川普自誇治理全世界！稱不必向台日韓待遇致歉：他們「犧牲美國變繁榮」

國民法官審剴剴案 台大醫生作證「懷疑遭性虐待」旁聽民眾落淚

禁跨性別參加女子賽 美教育部下令「刪比賽紀錄」

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國教育部民權辦公室今天裁定，賓州大學允許1名跨性別女性參加女子泳隊，違反教育法修正案第9條關於禁止性別歧視的規定，並要求該校刪除相關賽事紀錄。圖／美聯社
美國教育部民權辦公室今天裁定，賓州大學允許1名跨性別女性參加女子泳隊，違反教育法修正案第9條關於禁止性別歧視的規定，並要求該校刪除相關賽事紀錄。圖／美聯社

美國教育部民權辦公室今天裁定，賓州大學允許1名跨性別女性參加女子泳隊，違反教育法修正案第9條（Title IX）關於禁止性別歧視的規定，並要求該校刪除相關賽事紀錄。

路透社報導，民權辦公室（Office for Civil Rights）裁定，賓州大學（University of Pennsylvania）「允許男性參加女子校際體育賽事，並占用女性專屬設施，剝奪女性平等機會」。

賓大的跨性別女性選手湯瑪斯（Lia Thomas）贏得2022年全美大學體育聯盟（NCAA）女子500碼自由式冠軍，但民權辦公室的裁定並未提及湯瑪斯的名字。

教育部要求賓大在10天內刪除湯瑪斯的獲獎紀錄，下令該校禁止跨性別運動員加入女子運動隊，還要向「教育經驗遭性別歧視傷害」的女運動員發出道歉信。

賓大曾表示，該校恪遵常春藤盟校（Ivy League）與NCAA所有女子運動適用規則。

川普總統2月5日簽署題為「阻止男性參與女子體育」（Keeping Men Out of Women's Sports）的行政命令，宣布當局將暫停向允許跨性別女孩或女子參加女子運動隊的小學、中學和高等教育機構提供聯邦經費。

川普政府還對賓大、加州聖荷西州立大學（San JoseState University，據傳上個賽季該校女子排球隊有1名變性球員）和麻薩諸塞州校際體育協會（MassachusettsInterscholastic Athletic Association）啟動「第9條」調查，並採取連串相關行動，包括司法部控告緬因州，以阻止跨性別者參與女子運動。

今年3月，白宮也因跨性別運動員問題，切斷向賓大提供的1億7500萬美元聯邦補助。

教育部 美國 跨性別 運動 體育

延伸閱讀

教育部不參與民族國小都更二期 黃敏惠：遺憾！市府持續推動

鼓勵學生認識自己的情緒 學校運用繪本、心理牆

如何強化學生心理韌性 國教盟籲：不支持用政治方式處理

被指強迫英檢抽測？教育部：非具強迫性質 更精準掌握英文程度

相關新聞

就職百日支持度創80年新低！ 川普怒嗆「假新聞假民調」

美國總統川普執政將滿百天之際，美國有線電視新聞網（CNN）最新民調顯示，川普支持度只剩下41%。對此，川普發文回應，這些...

禁跨性別參加女子賽 美教育部下令「刪比賽紀錄」

美國教育部民權辦公室今天裁定，賓州大學允許1名跨性別女性參加女子泳隊，違反教育法修正案第9條（Title IX）關於禁止...

「罕病童」也遭遣返 無證移民母「震驚受到創傷」

兩名無證移民母親和她們在美國出生的3個孩子上週遭遣返到宏都拉斯，她們的律師今天表示，美國政府此舉令這些母親感到震驚且受到...

川普自誇治理全世界！稱不必向台日韓待遇致歉 稱「犧牲美國變繁榮」

美國總統川普將在當地時間29日迎來就職百日，他日前接受大西洋月刊（The Atlantic）專訪於28日刊出，他在訪談中...

川普100天╱下一個百日重心轉海外 瞄準簽協議、與中對話

川普總統二度執政上台百日專注國內優先施政要項，接下來重心將轉向海外，重點包括貿易、烏克蘭和平等，並且持續推動減稅、法規鬆...

川普100天╱民主黨群龍無首不見反擊 民眾也批「軟弱」

川普第二個任期上任屆滿100天，雖然各種民調表現都不亮眼，但民主黨至今看不出集結的反攻力道，仍然是「群龍無首」；而且，川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。