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「罕病童」也遭遣返 無證移民母「震驚受到創傷」

中央社／ 德古西加巴28日綜合外電報導
兩名無證移民母親和她們在美國出生的3個孩子上週遭遣返到宏都拉斯。圖／本報檔案照
兩名無證移民母親和她們在美國出生的3個孩子上週遭遣返到宏都拉斯。圖／本報檔案照

兩名無證移民母親和她們在美國出生的3個孩子上週遭遣返到宏都拉斯，她們的律師今天表示，美國政府此舉令這些母親感到震驚且受到創傷。

法新社報導，美國總統川普對移民問題立場強硬，這兩名母親和她們的孩子上週在南部的路易斯安那州遭驅逐出境，其中一個孩子是癌症病童。

根據美國民權聯盟（ACLU）和「全國移民計畫」（NIP），羅培茲（Jenny Lopez Villela）和她的兩歲女兒25日遭驅逐出境，而另一名未透露姓名的母親和她4歲及7歲的孩子也被遣返。

美國民權聯盟說，其中這名4歲孩童患有「一種罕見的轉移性癌症」，在沒有攜帶藥品也無法聯絡醫生的情況下被遣送出境。

羅培茲目前懷有身孕，她還有一名在宏都拉斯出生的11歲女兒，與她一起搭上遣返專機。

這兩個家庭的父親則留在美國。

羅培茲的律師龔薩雷茲（Mich Gonzalez）說：「這兩個家庭正在經歷極其艱難的時期，並試著思考該如何走出困境，以及接下來將採取哪些行動。」

NIP的移民權利律師曼德斯（Michelle Mendez）說，這樣的情況「相當悲慘」，還說這些家庭經歷了「創傷」。

川普的邊境安全事務負責人霍曼（Tom Homan）今天在白宮告訴記者，這些孩子並未被驅逐出境，是他們的母親決定帶他們一起到宏都拉斯。

他說：「如果你明知自己非法入境，卻選擇生下一個美國公民孩子，就會讓你和你的家庭陷入這種境地。我們的做法是，讓這些孩子與要求帶他們離開的母親一起出境。這是家長的決定…是那些母親自己做出的選擇。」

宏都拉斯副外交部長賈西亞（Antonio Garcia）告訴法新社，政府正在調查此事。

他說，總統卡斯楚（Xiomara Castro）「對這種家庭離散的情況感到擔憂。我們希望正當程序得到尊重」。

路易斯安那州一名聯邦法官計劃於5月16日就羅培茲兩歲女兒遭驅逐一案舉行聽證會，「以消除我們強烈懷疑，政府在未經正當法律程序的情況下，將一名美國公民驅逐出境」。

這名女童的父親已提出緊急申請，要求頒發臨時限制令，好讓女兒回到美國。

值此之際，川普正試圖終止在美承認超過150年的出生公民權。

母親 移民 美國公民

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