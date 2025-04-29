川普2.0百日／關稅對美國的供給震撼 將於此時降臨

美國從4月初開始對中國產品加徵145%的關稅後，貨品交運量已經劇減達60%；目前消費者尚未感受到貨品短缺，但到5月中左右由於數千家大小企業都必須重建庫存，屆時影響勢必將開始顯現。

沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）等美國大型零售業主管上周會見川普時表示，消費者可能面臨貨架空空，以及價格上漲等窘境。阿波羅管理公司首席經濟學家史洛克警告，美國將出現「與新冠疫情時期類似」的貨品短缺，且卡車、物流及零售業將大量裁員。

儘管川普近日暗示，願意對中國及其他國家的關稅彈性調整，但要阻止供應震撼可能為時已晚，預料對美國經濟的衝擊將持續到耶誕旺季。

即便美中之間的敵意能夠減輕，但雙邊貿易仍有新增的風險，包括運輸業已經因為需求減少而縮減運能，而美中貿易量一旦回升，新增的訂單將壓垮整個貨運網，勢必將重演疫情期間運價急漲，以及大量貨櫃塞爆美國各大港口的困境。

美國對中國實施超高關稅的時機，恰恰是零售業每年的關鍵時刻。零售業者通常都在3月及4月下訂單，為下半年的9月開學旺季及耶誕旺季建立庫存。對許多美國業者而言，第一批耶誕節所需的產品將在兩周後開始從中國裝船運往美國。

佛羅里達州Basic Fun玩具公司執行長佛瑞曼表示，「我們已陷入癱瘓」，關稅實際上就是「禁運」；客戶目前都暫停下單，而且美國對中國的關稅若不下降，客戶將取消訂單。該公司是亞瑪遜及沃爾瑪的大供應商。他強調，「還有兩周的時間，屆時傷害將開始發生」。

赫伯羅德航運公司估計，從中國到美國的貨櫃預訂艙位將被取消30%。航運業者為避免運價暴跌，紛紛削減運能。4月中國到美國的航次取消約80%；業者表示，航運業從未面臨過如此強勁的逆風。彭博資訊的調查顯示，預測專家認為今年第2季美國的進口額將減少7%，是疫情以來減幅最大的一次。

供給震撼罩頂，也使經濟學者上修通膨預估。企業主管表示，一些從中國進口產品的價格可能翻倍。供應商預料大量訂單將被取消，並造成重大的財務衝擊，使業者必須裁員，並承擔高利率的債務。