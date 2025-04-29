川普上任100天 完成了哪些承諾？

美國總統川普自今年1月20日宣誓就職後，雖然積極向支持者展現他正在兌現競選承諾的行動，但多項民調顯示美國民眾似乎並不滿意。

根據《美國廣播公司》（ABC）、《華盛頓郵報》以及市場研究公司益普索（Ipsos）共同進行的民調，川普的最新支持率僅為 39%，不僅低於第一個任期，也創下近80年來，美國總統上任百日的最低支持度記錄。

其他美國主流媒體如CNN、福斯新聞（FOX News）的民調也都顯示，川普上任百日的支持度跌破45％。

川普週一（28日）在社群平台「Truth Social」發文，批評相關數據都是「假民調」、「假新聞」。

美國大學（American University）公共行政教授馬龍（Patrick Malone）向DW表示，「無論你站在哪一邊，我想大多數人都會同意最近的情況相當忙碌......他（川普）絕對是一上任就來勢洶洶的展開行動。」

隨著川普施政即將滿100天，各界關注的是：川普在去年11月大選前，多次提到3大競選承諾，究竟兌現了多少？

俄烏停戰：尚未兌現

2023年5月，川普在新罕布夏州的一場活動上表示，他會在當選總統後的24小時內，結束俄烏戰爭。

如今俄烏戰火仍在繼續，雙方停火協議陷入僵局。川普近日接受《時代》雜誌採訪時也被問及當初的表態，他則表示當初「不是認真的」。

川普稱：「我那是比喻說法，我是誇飾的講，因為我想強調一個觀點......大家顯然知道我說那句話是在開玩笑，但也代表戰爭會結束。」

事實上，川普政府在促成俄烏停火採取的立場，不僅能決定這場持續了3年的戰爭的走向，也會影響盟友對美國的信賴度。

繼今年2月烏克蘭總統澤倫斯基與川普在白宮的口角衝突後，川普近期再度以烏克蘭堅持不放棄克裡米亞主權為由，批評澤倫斯基阻礙和談。儘管川普也批評普丁持續空襲烏克蘭，但口氣相對和緩，加上美方提出的停火協議所涉及的妥協似乎更有利於俄羅斯，都讓歐洲盟友體認到，它們不能再像過去那樣依賴美國。

對等關稅：兌現，但也將付出代價

川普在競選時曾表示將結束美國的貿易逆差，計畫對大多數外國製造的商品徵收全面關稅。而他在本月初也兌現了承諾，宣布對全球多國的商品加徵「對等關稅」，其中對中國商品的關稅更高達145％。但隨之而來的代價也引發美國社會對於生活成本高漲的擔憂。

川普政府宣稱，當前已有多國開始與美國進行經貿談判。但最大競爭對手中國依然維持強硬態度。

根據皮尤研究中心的調查，今年2月的民調顯示，40％的受訪者認為美國的經濟在一年後將出現好轉，37％認為會惡化。但本月最新民調則顯示，認為明年經濟將好轉的受訪者比例下滑至36％，抱持悲觀看法的則增加到45％。

據美聯社報導，美國通膨率自2022年達到最高峰的9.1％以來持續下降，今年1月的通膨率為3％，3月則為2.4％。

儘管川普宣稱「我們已經解決了通膨問題」，但美國聯準會警告，由於川普的對等關稅計畫影響大量進口商品，美國物價在未來可能會出現上漲趨勢。

驅逐移民：兌現

移民政策一直是川普的「招牌政見」之一。去年10月，他在紐約一場活動上表示，當選後將啟動「史上最大規模的驅逐計畫」。然而，根據統計，川普上任後的第一個月，美國政府大約驅逐了1.1萬名非法移民，對比拜登上任首月（2021年2月）少了約1000人。

不過，穿越美墨邊境進入美國的人數在川普就任後確實有所減少。拜登任期的最後一年，試圖從墨西哥非法進入美國的人數驟降，從2023年12月的24萬9740人的高點，下降到2024年12月的4萬7324人。在川普執政期間，這項數字在2月只剩8346人，3月進一步減少到7181人。

馬龍指出：「川普確實讓移民變得更加困難......有些人會認為這是一種成功，但也有人認為這與美國的價值觀不符。」

與此同時，美國移民及海關執法局在全美各地逮捕大量人員。許多宣稱自己並未犯罪的人未經正當程序就被驅逐出境。其中最知名的就是擁有美國合法居留權的賈西亞（Kilmar Abrego Garcia），雖然沒有犯罪紀錄，但被川普政府指控制為「MS-13」幫派成員，強制驅逐到薩爾瓦多監獄。

本月初，美國聯邦法官裁定川普政府必須在3天內讓賈西亞返回美國，但川普政府拒絕。

川普行動難預測 學者：不利政府運作

值得注意的是，川普過去100天的施政中，多次「收回成命」，尤其是在關稅議題上，經常在關稅實施後，火速宣布暫停或取消。

馬龍向DW表示，對於任何政府來說，「穩定性」都是核心支柱，因此這樣反覆無常的舉動造成的不確定性，將不利於政府。

馬龍說：「這樣治理一個政府非常困難......所有政府都希望政策具有一致性、可預測性，並且希望能夠穩步推進……政府需要的是穩定，而現在的情況並非如此。」

下一個100天 白宮預告「魚雷」行動

根據白宮週日（27日）說法，川普在本週將前往密西根州參加慶祝就職百日活動，除了回顧過去100天川普在經濟、移民及外交政策上的改革外，白宮官員也預告，川普政府的下個100天將有更多「魚雷式」（torpedoes）的行動展開。

路透社報導指出，川普在未來100天將延續早前作法，簽署更多的行政命令，像「滾雪球」一樣。該名白宮官員還透露，川普政府目前仍在制定針對多個國家的旅遊禁令。

此外，鑑於當前仍有多國就對等關稅措施與美國談判，川普下個月也即將出訪沙烏地阿拉伯、卡達等地，一名美國官員向路透社表示，川普接下來的100天，將更專注於貿易協議與和平談判。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】