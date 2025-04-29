獲川普任命聯邦檢察官 馬丁控維基百科操縱訊息

根據法新社今天所見文件顯示，美國總統川普在華盛頓特區的最高聯邦檢察官馬丁（Edward Martin），發信指控維基百科（Wikipedia）允許「訊息操縱」與散播宣傳。

法新社報導，馬丁的指控與保守派多年來對此線上百科的批評如出一轍，此舉可能危及維基百科的免稅地位。

馬丁在致營運維基百科的非營利組織「維基媒體基金會」（Wikimedia Foundation）的信中寫道：「維基百科允許在其平台進行訊息操縱，包括改寫關鍵歷史事件與現任和前任美國領袖的生平資訊，以及其他涉及國家安全與美國利益的事項。」

「以提供資訊內容為幌子來遮掩影響公眾輿論的宣傳，這與維基百科的『教育』使命相違。」

這封長達4頁的信件於上週發出，要求維基媒體基金會在5月15日前回答十幾項營運問題。

信中內容包括要求提供有關其編輯作業的詳細訊息，以確保透明度與責任歸屬、可信度與安全措施，以及為防止外國影響而採取的作為。

維基媒體基金會沒有立即回應法新社的置評請求。

馬丁週末在社群平台X上撰文，「嘿，維基百科：你可以跑，但你無法躲藏！」但是他並未提及寫給維基媒體基金會的信。

馬丁在信中表示，他正尋求確認維基百科的活動是否違反其免稅地位，這項調查通常由美國國稅局（Internal Revenue Service）的稅務機關處理。

這封信似乎是川普政府大規模行動的一部分，目的在針對某些媒體、智庫和研究機構，它們長期被保守派人士指責推行自由派的政治主張。

川普的億萬富翁盟友馬斯克（Elon Musk）先前曾呼籲停止資助維基百科，並表示如果維基百科更名為「蠢蛋百科」（Dickipedia），他將提供10億美元。

馬丁是具有爭議的川普忠實支持者，是哥倫比亞特區代理聯邦檢察官，也是川普提名擔任這個職位的正式人選。

但民主黨議員試圖阻止馬丁的任命，因為他與2021年1月6日一群暴徒襲擊美國國會的暴動事件有關。馬丁同時也未在提交參議院的強制性揭露表格中，披露他曾頻繁出現於俄羅斯媒體的情況。