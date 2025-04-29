國際特赦組織：川普重返白宮 攻擊人權趨勢加劇

國際特赦組織（Amnesty International）今天在年度報告中表示，全球法律與人權體系正受到「多重攻擊」威脅，自美國總統川普重新掌權後，威脅進一步加深。

法新社報導，國際特赦組織總會秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）表示：「前所未有的力量正追捕人人享有人權的理想，試圖摧毀在第二次世界大戰與納粹大屠殺的血腥與悲痛中建立的國際體系。」

2024年，中東、蘇丹、烏克蘭和阿富汗的衝突與侵害行為「摧毀」數百萬人的生活，婦女自由持續受到限制。

報告指出，美國、俄羅斯與中國等一些世界大國「破壞」國際法成就，瓦解消除貧困與歧視的努力。

國際特赦組織表示，儘管這些「魯莽和懲罰性攻擊」持續多年，但川普卻是此趨勢的「超級加速器」。

川普的新政府凍結美國對國際的援助，並減少對多個聯合國組織的金援。

卡拉馬爾德表示，川普自第2任期就「多次攻擊人權問責、國際法和聯合國」，並呼籲「齊心抵抗」。

國際特赦組織表示：「儘管國際司法機制在某些情況已採取重要措施究責，但強勢政府卻一再阻撓採取有意義的行動來制止暴行。」

包括總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在內的多名以色列領袖涉犯戰爭罪和違反人道罪，國際刑事法院（International Criminal Court）對他們發出逮捕令，但匈牙利等其他國家因拒絕執行而受到批評。

國際特赦組織也強調蘇丹因饑荒受苦，以及正規軍與準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）之間的衝突。

國際特赦組織表示，這場衝突引發當今「世上最大的無家可歸危機」，約1200萬人流離失所，但「全球幾近漠不關心」。

另一方面，國際特赦組織表示，2024年針對婦女的暴力和歧視「大幅增加」，無論是在蘇丹還是在阿富汗等衝突地區。

在塔利班（Taliban）統治下，阿富汗婦女的自由受到嚴厲的法律約束。

報告最後強調，各國政府「迫切需要」採取更多措施規範人工智慧（AI）技術以保障人權。

報告中警告，越來越多的政府正濫用間諜軟體與其他監視工具對付異議者。