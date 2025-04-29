就職百日支持度創80年新低！ 川普怒嗆「假新聞假民調」

美國總統川普執政將滿百天之際，美國有線電視新聞網（CNN）最新民調顯示，川普支持度只剩下41%。對此，川普發文回應，這些數據都是「假民調」。

據CNN委託民調機構17至24日所做調查，川普支持度41%，至少是自1950年代前總統艾森豪以來，歷任總統就職100天時最低的支持度，也比川普自己第一屆任期時還低。

根據福斯新聞的最新民調，多數選民對川普在幾乎所有政策領域都不滿意，唯獨邊境安全獲得肯定。紐約時報的民調顯示，川普的反對率高達53%，整體支持率僅為44%。而華盛頓郵報和ABC新聞的另一項民調則指出，有55%的選民反對川普的政策，僅有39%的選民表示支持。

獨立報報導，這些民調同時指出，川普上任至今的支持率，創下過去80年來此階段的新低。

對此，川普透過自家社群平台Truth Social發文，並引述共和黨內部民調專家麥克勞夫林（John McLaughlin）的意見，痛批這些數據都是「假民調」、「假新聞」。

川普表示，他對於這個結果相當失望，認為美國媒體已不再自由公正，總是在寫壞故事，並試圖用民調來欺騙民眾，直言應針對《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《美國廣播公司》等媒體展開選舉舞弊調查。

此外，川普除了痛批這份民調是由一群「川普精神錯亂症候群（Trump Derangement Syndrome）患者」製作，稱「他們瘋了，不論我做得多好（邊境政策獲得有史以來最高的99.9%滿意度），他們都只寫我的負面報導，他們才是人民公敵。將繼續奮戰，讓美國再次偉大！」