加大驅逐非法移民力道 川普下令卡車司機須精通英文

美國總統川普執政即將滿百日，川普28日簽署3項行政命令，再度緊縮移民政策，加大驅逐非法移民的力道，包括要求司法部和國土安全部對付「庇護城市」、強化警力，甚至要求美國卡車司機必須精通英文。

川普政府執政將滿百日，白宮28日主打邊境政策，不但在上午舉行記者會，川普也在下午簽署行政命令。

川普簽署的第一項行政命令要求司法部長邦迪（Pam Bondi）和國土安全部長諾姆（Kristi Noem）列出任何被認為是「庇護城市」（santuary cities）的名單；這些庇護城市是指與聯邦政府不同調，反對驅趕非法移民的行政管轄區。

川普的行政命令要求相關部門利用所有必要的合法手段來對付這些管轄區。

此外，川普也簽署行政命令，強化警力執法，包括提供警察被指控犯錯時的法律資源、提供軍事裝備給地方警察，以及賦予強制措施來對付妨礙執法的地方官員等。

川普也簽署行政命令，強力執行現行措施，規定專業的卡車司機必須精通英文，要求運輸部讓不能讀說英文的司機中止服務。

行政命令指出，卡車司機精通英文是不容商議的安全需要。