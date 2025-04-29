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川普誇耀「投資美國」政績 找黃仁勳等CEO赴白宮高調背書

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普計劃在「投資美國」（Investing in America）活動中，高調表彰企業的一連串投資。路透
美國總統川普計劃在「投資美國」（Investing in America）活動中，高調表彰企業的一連串投資。路透

白宮官員透露，來自輝達（Nvidia）、嬌生、現代汽車、豐田汽車與軟銀集團等公司的20多位執行長和高層主管，預定周三（30日）前往白宮，出席一場強調美國投資的活動。

路透和彭博資訊報導，白宮官員透露，美國總統川普計劃在「投資美國」（Investing in America）活動中，高調表彰涵蓋國防、科技、醫療保健、消費產品產業及投資基金等領域的一系列美國境內投資，以展示他就職總統百日的政績。

川普預定在前一日參加於密西根州舉行的造勢大會後，周三將在白宮的活動中宣傳他的政府成功爭取到大量企業投資承諾，這些投資計劃總額估計達2兆美元。

白宮新聞秘書卡李維特在聲明中表示：「川普總統在100天內為美國帶來的投資，超過拜登四年任內的總和。」

然而，經濟分析師對於這些承諾的投資是否能真正落實表示質疑。以往，許多投資承諾在白宮記者會上宣布，還受到川普極力讚揚，但實際仍有待完成。

川普正鼓勵美國及外國企業擴大在美國的製造業務，但他同時也發動全球貿易戰，對廣泛國家徵收關稅。航空公司、航太企業、汽車製造商和零售商已表示擔憂關稅將影響美國製造業與銷售。

白宮先前已吹捧來自台積電、蘋果公司和羅氏（Roche）的投資承諾，表示這些投資「展現對本屆政府任內美國經濟和美元的信心」。

一些大型公司已表示，在承諾新的投資之前，希望獲得更多有關貿易政策及其他政府法規的細節。川普表示，通用汽車正考慮在美國進行一項規模600億美元的新投資。

通用汽車執行巴拉（Mary Barra）上周在Semafor論壇上表示：「我需要政策的明確性，接著需要政策的一致性。要做出這些投資，並妥善對待股東資本，我必須了解政策方向。」

川普表示，他正考慮為車廠在汽車新關稅方面提供一些緩解措施。

今年1月，川普宣布將推動多達5,000億美元的民間投資，投入AI基礎設施建設，目標是步調要比在這一項商業關鍵領域的其他競爭同業更快。這項計畫預期將包含ChatGPT創造者OpenAI、軟銀及甲骨文（Oracle）等公司的參與。

南韓現代汽車上月在白宮宣布，將在美國投資210億美元，包含在路易斯安那州投入58億美元新建一座現代鋼鐵廠，該廠每年將生產超過270萬公噸鋼鐵、創造逾1,400個就業機會。

川普 白宮 美國

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