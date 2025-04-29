美伊利諾州車輛衝撞課後營隊 4孩童喪命

美國伊利諾州警方表示，一輛汽車今天下午衝入沙塔村（Chatham）的一個課後營隊活動，造成4名年齡介於4到18歲的孩童喪命。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，當局尚未說明他們是否認為這起車禍為蓄意行為。

伊利諾州警方透過聲明表示，受害者包括建築物外3人和建築物內的1人。

官員指出，另有數人受傷，其中1人被直升機送往醫院救治。

伊利諾州警方表示，一台車輛今天下午約3時20分駛入這座由YNOT課後營隊（YNOT After SchoolCamp）使用的建築物東側，車子撞上屋內數人，接著從西側牆面駛出。

駕駛為車內唯一乘客，因在這起事故中受傷，已送醫治療。

州警表示正在調查這起致死車禍事件。沙塔村警方稱這起死亡事件為「可怕的悲劇」。

沙塔村位於春田市（Springfield）以南約19.3公里處，人口為1萬4000多人。國家廣播公司春田市附屬電視台WAND報導，案發建築物位於一座市立水塔與公園對面，由YNOT課後營隊租用或持有。

YNOT課後營隊的代表尚未立即回應媒體的置評請求。YNOT課後營隊官網顯示，營隊成立於2002年，由春田市一對夫妻創辦，目的是要在夏季協助孩童保持活力，並激發他們的心智。