失誤反成幸運！買彩券店員拿錯張 男子一刮竟中頭獎3240萬元

有時候，錯誤反而成為好運的開端！美國密西根州一名45歲男子日前到加油站買彩券，結果店員不小心拿錯了一張，男子並未要求更換，決定就將錯就錯買下這張「烏龍」彩券。沒想到，隔天對獎時竟發現中了頭獎——100萬美元（約新台幣3,240萬元）！

根據外媒報導，這名男子原本想買某款彩票，但店員誤將另一種刮刮樂「Major Cashword」遞給他。店員發現後立刻提出要換回原本的彩券，不過男子心想「也許這張也不錯」，於是就直接買下了這張錯誤的彩券。

隔天刮開驚見頭獎

男子表示，他平常偶爾也會玩「Major Cashword」，這次只是碰巧買到。隔天他與太太一起用手機APP對獎，結果竟顯示中了頭獎100萬美元（約新台幣3,240萬元）。他當下震驚到「差點喘不過氣來」，甚至懷疑是不是惡作劇。

擔心遺失 埋入後院保存彩券

意識到自己真的中獎後，男子非常謹慎，深怕彩券在領獎前遺失或損壞，於是將它放進玻璃罐中，並埋在自家後院的土裡保存。

日前他已完成領獎手續，選擇一次性領取稅後獎金63.4萬美元（約新台幣2,060萬元），而非分期領取。他表示這筆錢將用來還債、繳帳單，並規劃作為退休儲蓄。

密西根州彩票局專員施克雷利（Suzanna Shkreli）也笑稱：「很多中大獎的民眾會想出各種奇招保管彩券，但把它埋在後院的玻璃罐裡還真是第一次聽到！」

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文章授權轉載自《香港01》