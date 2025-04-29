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執政滿百日 川普：我獲得很多樂趣
美國總統川普執政滿百日，他日前接受「大西洋月刊」（The Atlantic）訪問；比起他第一任總統任期，川普說，他獲得很多樂趣（having a lot of fun），指他這次不只是治國，也治理全世界。
川普在訪問中表示，他在第一任期，只有兩件事要做，一是治理國家，二就是生存下去；但這一次，他同時治理美國和全世界；對於上任後的所做所為，川普說，他獲得非常多的樂趣；川普說，他正在做的事情非常嚴肅。
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