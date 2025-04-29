川普保證減稅 「但要時間」

由於美國大眾日益擔憂美國總統川普的經濟政策，川普廿七日宣稱，他的關稅政策有助於為年收入低於廿萬美元的人減稅。

川普在社群平台發文說，「當關稅生效，許多人的所得稅將大幅減少，甚至可能完全不必繳稅。重點將側重年收入低於廿萬美元（約台幣六五○萬元）的族群。」

川普先前就曾表示關稅收入可以取代所得稅，雖然經濟學家質疑此說。

川普在從新澤西州高爾夫俱樂部返回華府途中表示，「我們會賺很多錢，我們將為這個國家的人民減稅」。但他說，「要花上一些時間才能做到這一點」。

但目前民調顯示，美國民眾質疑川普作法。哥倫比亞廣播公司（CBS）廿七日公布的最新民調顯示，百分之六十九的美國人認為川普政府不夠關注於降低物價，僅百分之四十二支持川普處理經濟的方式，比率低於三月初的百分之五十一。