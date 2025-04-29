關稅戰後 川普民調墜 年輕票崩

美國總統川普展開第二任任期前，他承諾將創造美國歷史上所有總統中最好的第一天、最偉大的第一周和最卓越的首個一百天。然而根據多家民調的調查，川普最新民調的滿意度皆未過半，也輸給歷屆前總統，顯示蜜月期已過。

自從川普贏得去年總統大選，並在搖擺州痛擊民主黨之後，川普便對自己上台後的施政自信滿滿，不時強調自己的政策受到民意的支持。

今年三月五日川普至國會發表演說，這不僅是川普第二任期首度至國會演講，也是他在國會最長的一次演說，歷時一小時卅九分鐘。川普在演說中自稱，他執政的第一個月是美國歷史上最成功的一個月，並稱開國總統華盛頓排名第二。

當時的川普意氣風發，其民調也位處高點；根據YouGov民調機構的數據，川普三月三日的民調滿意度為百分之四十八點五。然而，川普的民調在四月後急轉直下。

丕優研究中心（Pew Research Center）在四月七日至十三日所做的民調結果指出，川普整體滿意度只有百分之四十，大部分的民眾都對川普的關稅政策，以及不服從法院裁決等行為感到不滿。

美國福斯新聞近日公布的民調也顯示，川普執政近百日僅獲得百分之四十四的滿意度，甚至引起川普表達不滿，稱福斯新聞的民意調查專家對他總是調查出錯誤的結果。

丕優研究中心民調也點出，川普的百日民調落後於前任總統，還落後於前總統柯林頓一九九三年四月時的民調；柯林頓是除了川普以外，唯一百日執政滿意度低於五成的美國總統。

民調機構蓋洛普則指出，川普的第一季民調滿意度平均為百分之四十五，低於二戰後的歷屆美國總統；不過，川普的滿意度仍高於拜登卸任前的民調。

川普去年大選獲得比二○二○年更多年輕人的支持，從百分之卅六增至百分之四十六，不過百日執政過後，川普的年輕人滿意度不增反減。

哈佛青年民調（Harvard Youth Poll）近日公布春季民調，百分之五十一的年輕人認為美國正走在錯誤的軌道上，另有百分之卅一對國家的方向表示不確定。