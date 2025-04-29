川普100天 美一身傷

美國總統川普在美國時間廿九日迎接他的就職百日，川普將在密西根州舉辦慶祝活動並宣揚政策成果。川普重掌白宮首日時說行政命令「不簽到手斷不罷休」，這一百天川普確實大刀闊斧「改革」，但經濟學人形容，這些改革讓美國換來一身傷。

經濟學人指出，川普第二任期的頭一百天是本世紀美國歷任總統中影響最深遠的，他正在領導一項革命性計畫，旨在重塑美國的經濟、官僚機構、文化和外交政策，甚至美國本身的理念，無論最終是否成功，目前已對美國造成持久的傷害。

政策不確定性 重擊國際經濟

以川普最引以為傲的經濟政策為例，他對外揮「關稅」棒子、對內餵「減稅」蘿蔔，但減稅佳餚還沒上菜，關稅已把世界經濟打到七葷八素；各家專家學者都對經濟前景抱持悲觀，並認為最糟糕的不是關稅，而是川普的不確定性。

國際貨幣基金（IMF）日前下調包括美國在內的全球經濟成長預期，IMF指出，貿易緊張的快速升級，再加上極高的政策不確定性，大幅衝擊國際經濟運作。

高度的不安定因素，讓華府智庫普遍呈現悲觀；彼得森國際經濟研究所（PITE）日前即分析美國二○二五年經濟成長率恐只有百分之零點一，甚至第三季經濟成長率將出現衰退；PITE預估，美國接下來十二個月可能遇到大蕭條的機率增加至百分之四十。

PITE資深研究員鮑恩（Chad Bown）表示，當企業面對不確定的未來，自然反應就是選擇觀望，也代表停止各項投資。

狂簽行政命令 政經奔向險境

不同於首任任期，川普第二任任期展開前顯然有備而來，各項政策的籌備工作在他上任前就展開，這些籌備工作幫助川普形成第二個任期執政頭一百天的特色：雷厲風行的作風既是政府最有效的工具之一，也成為最明顯的弱點。

川普風風火火地簽署了一堆令人眼花繚亂的行政命令，涉及能源、教育、多元化等方方面面的領域，讓對手應接不暇的同時，也充分利用了法庭挑戰行動緩慢的特點。政府高級官員宣稱，他們火速頒布的移民政策幫助大幅減緩了美國南部邊境的非法越境。

但節奏太快也讓美國政府疾馳駛向經濟和政治險境。川普匆忙實施又頻繁調整的關稅政策，使貿易夥伴和金融市場感到極大的不確定性。經濟學家表示關稅增加了美國經濟衰退機率，這對憑藉承諾要控制物價上漲和實現繁榮再次當選的總統而言，或對其信譽造成毀滅性打擊。

川普幕僚鼓勵川普「狂轟亂炸」施政，這種操作在川普的第二任期很典型，他通過行政命令來解決不滿事宜和首屆任期的未竟事業，同時以出奇的方式試探總統權威的界限。