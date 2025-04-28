美前副國務卿：憂美中關係誤判 維護台灣符合美國利益

美國前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）最近接受日本媒體訪問時表示，他憂心美中關係在川普政府時期出現誤判，維護台灣和平仍符合美國利益。

康貝爾最近訪問日本及亞洲時接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）獨家專訪。他指出，中美對彼此的相互依賴更勝其他國家，但對彼此依賴感到不舒服的程度也更勝他國。

此外，康貝爾還稱「我擔心美中會出現非故意的誤判」，並強調當務之急是確保「我們不會陷入非故意的軍事衝突」。

康貝爾形容，1979年通過的「台灣關係法」（Taiwan Relations Act）可能是「外交政策中最重要的領導性立法成果」。他指稱，維護台灣和平仍符合美國利益。

他表示：「我相信深化並加強我們（與台灣）的非正式關係對美國至關重要，我們應讚揚台灣身為民主參與者和非官方合作夥伴在太平洋地區、安全和技術領域等諸多事務中所展現的實力。」

康貝爾指出，北京拒絕排除動武的可能性，並在台灣附近多次舉行軍事演習，「遏制侵略比以往任何時候都更加重要，尤其是在台灣海峽」。