川普執政將滿100天 最新民調支持率掉到41%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

川普挾高支持率重返白宮，但在他執政將滿100天之際，美國有線電視新聞網（CNN）最新民調顯示，川普支持度只剩下41%，美國民眾對於他施政表現的看法已轉為嚴重負面。

據CNN委託民調機構17至24日所做調查，川普支持度41%，至少是自1950年代前總統艾森豪以來，歷任總統就職100天時最低的支持度，也比川普自己第一屆任期時還低。

CNN民調指出，表示強烈支持川普的受訪者僅22%，創下新低；表示強烈不支持的則比支持的多一倍，來到45%。女性和拉丁裔對他的支持度都比上月顯著下滑。他在中間選民間的支持度也跌到31%，達到他第一屆任期時的支持度低點。

該民調結果顯示，民眾對川普在所有他試圖解決的重大議題的滿意度都在下滑，對他處理這些議題能力的信心也在下降。

川普在經濟議題上的支持度，自3月初來已顯著下跌。這次民調只有52%受訪者對他處理經濟議題的能力有信心，比去年12月民調結果大幅下滑13個百分點。

川普大砍聯邦政府人員一事也影響深遠。最新民調顯示，只有42%受訪者支持他對聯邦政府的人事改革，比3月下滑6個百分點。

川普 民調

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