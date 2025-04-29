川普執政百日 美國全身傷 MAGA恐走向獨裁主義

美國總統川普將迎接就職100天，預定當地時間29日在密西根州舉辦慶祝活動，宣揚他的製造業議程和100天的閃電戰成果，並預告將展開更多「改革」。回顧這100天，川普確實是對美國大刀闊斧地進行「改革」，但英國財經雜誌「經濟學人」形容，這些改革讓美國換來一身傷。

經濟學人指出，川普第二任期的頭100天在美國本世紀歷任總統中帶來的影響堪稱最深遠，他正在領導一「革命性計畫」，目標是要重塑美國的經濟、官僚機構、文化和外交政策，甚至美國本身的理念，但無論最終是否成功，至少目前已對美國造成傷害。經濟學人在雜誌封面，放上一隻掉了羽毛、纏著繃帶的受傷老鷹，象徵川普對美國造成的傷害。

經濟學人指出，川普深受他的支持者愛戴，在各領域開啟戰場，幾乎沒有面臨阻力，但這場以「MAGA」（讓美國再次偉大）為中心展開的革命持續下去，可能走向獨裁主義。目前美國確實為變成獨裁國家留下空間，國會在一般規則外設立許多例外情況，讓總統能透過宣布緊急狀態來啟用。

彭博資訊報導，川普第一任的重要顧問米勒，當年離開白宮後就開始籌組團隊，為川普東山再起將採取的一系列行動和行政命令做準備，團隊把川普首任的一些優先事項重新打包，使其能夠更加持久穩固，並為可能面對的法律官司做足準備。

知情人士稱，這些籌備工作幫助川普形成第二個任期執政頭100天的特色：雷厲風行的作風，既是政府最有效工具，也成最明顯弱點。

川普簽署了一堆令人眼花繚亂的行政命令，讓對手應接不暇的同時，也充分利用了法庭挑戰行動緩慢的特點。但節奏太快也讓美國政府疾馳駛向經濟和政治險境。川普匆忙實施卻又頻繁調整的關稅政策，貿易夥伴和金融市場感到極大的不確定性。經濟學家表示，關稅增加了美國經濟衰退機率，這對因承諾要控制物價上漲和帶領國家重返黃金時期而再次當選的總統而言，可能對其信譽造成毀滅性打擊。

川普第二屆政府最瘋狂的一天或許是4月9日，他意外宣布暫緩執行對數十個貿易夥伴加徵的高關稅，但唯獨將中國商品進口稅進一步上調，而就在他宣布暫緩前約13個小時前，這些措施剛剛上路，美股硬是從熊市邊緣被拉了回來。