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高關稅大陸撐不下去？ 美財長：說不定陸方會先打給我

管理1,600億美元資產的諾和控股將對重大投資縮手 是這因素惹的禍

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
諾和控股執行長庫泰表示，受關稅不確定性影響，不太可能進行重大投資。路透
諾和控股執行長庫泰表示，受關稅不確定性影響，不太可能進行重大投資。路透

諾和控股公司警告，美國總統川普發動的關稅戰已掀起巨大的不確定性，因此不太可能進行重大投資。

彭博資訊報導，諾和控股執行長庫泰（Kasim Kutay）表示：「除非經濟展望更明確，我們將減緩投資活動」，「我們正處於未知的水域」。諾和控股為丹麥藥廠諾和諾德的母公司，資產管理規模高達1,600億美元，投資標的涵蓋生命科學、永續等領域。

庫泰說，原先規劃撤出「部分資產」，但相關計畫現在可能推遲到今年稍晚，甚至是2026年，「我的意思是，誰會在這種環境下推動首次公開發行股票（IPO）？除非迫不得已，不然不建議這麼做」。「利率是決定如何及何時進行投資的關鍵指標，但相關展望如今莫衷一是。」

他也表示，雖然川普一些政策與自家公司的價值觀相抵觸，但並不打算撤離美國資產。川普當局抨擊聚焦於實現環境、社會與公司治理（ESG）目標的投資策略。

庫泰指出，「在還沒多少人聽過ESG前，我們便已進行這類投資」，但美國仍是非常重要的市場，「美國無可迴避，我們也不想迴避」。

川普 美國 資產

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