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力拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」

確保作戰安全 美軍將限制披露攻擊葉門叛軍細節

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國軍方今天表示，不會披露有關美軍在葉門軍事行動的具體細節，理由是要「確保作戰安全」，還說這些攻擊行動已對葉門叛軍青年運動（Houthi）產生「致命影響」。

路透社報導，美國共和黨籍總統川普上個月下令，擴大對葉門的打擊力道。川普政府表示將繼續攻擊獲伊朗撐腰的青年運動，直到他們不再攻擊航行於紅海的商船。

青年運動治下的衛生部表示，美國最近發動的空襲已導致數以十計人喪生，其中包括4月中旬針對葉門油港的行動，造成74人死亡，這是川普上任以來對葉門發起的最致命襲擊。

維權人士對平民喪命表達關切，包括聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）等3名民主黨籍議員24日致函國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），要求對平民生命損失做出解釋。赫格塞斯本人也因為在Signal私人群組討論葉門攻擊計畫而受到抨擊。

美國中央司令部（USCENTCOM）在聲明中表示：「為了維護行動安全，我們有意限制披露正在進行或未來行動的細節；我們行事非常謹慎，不會透露已在執行或即將採取行動的具體細節。」

美軍表示，自3月中旬以來，美軍已經襲擊了800多個目標，擊斃數以百計青年運動武裝分子和多名領導人，並摧毀他們的設施。

華府表示，這些打擊目的在於切斷青年運動的軍事和經濟能力，同時盡量減少平民傷亡。

葉門 運動 青年

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