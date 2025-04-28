川普打算豁免阿富汗 基督徒可不被遣返

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

基督教團體呼籲川普政府更積極保護弱勢基督徒的聲音已獲得正視。根據知情人士透露，川普內閣官員已在研擬讓阿富汗基督徒難民能繼續留在美國，不必被強制遣返的辦法。喬治亞州官員也呼籲政府更多保護來自阿富汗的基督徒。

研擬續留美國做法

據《POLITICO》報導，兩位官員透露，川普政府官員近日曾討論是否讓部分阿富汗難民留在美國，其中一位官員表示，目前已討論如何修正撤銷假釋身份的決定，以便讓部分人繼續留在美國。他指出，官員也提出建立一份「豁免名單」，列出若被遣返阿富汗後最有性命危險的名單。不過，目前尚未就如何處理做出最終決定。

據了解，可能的辦法之一則是阿富汗基督徒申請庇護，白宮發言人萊維特表示，「如果是透過上一任政府的政策入境而且現在想申請庇護，法律上有相應程序可循，這些案件會由法官根據個案逐一裁定。」

在遊說川普處理該項議題的基督教領袖之一包括葛福臨牧師，他上週曾與總統及國土安全部長諾姆會面。根據一份由基督教團體送給總統的備忘錄建議，「我們建議國土安全部及總統辦公室，對撤銷假釋身份的決定暫緩90天，或為數百名正在依法尋求庇護的阿富汗基督徒難民提供臨時保護身份(TPS)。」

對此，阿富汗撤離行動組織(AfghanEvac)總裁范迪佛表示，即便是尚未失去假釋身份的阿富汗人，其法律保護也將在今年7月至10月陸續到期。臨時保護措施為希望爭取永久居留資格的阿富汗人獲得更多時間，但目前移民團體對於阿富汗人在塔利班統治下被強迫遣返的情況感到日益擔憂，其中許多是穆斯林，並不適用川普政府給予阿富汗基督徒的保護措施。

喬治亞州官員支持難民

據《國會山莊報》報導，喬治亞州州務卿拉芬斯伯格上週也呼籲川普政府暫停遣返在國內的阿富汗基督徒難民。拉芬斯伯格在發函國土安全部部長的信中表示，他對該單位撤銷阿富汗人及喀麥隆人不被遣返的保護措施，感到「深切關切」。

他也批評前總統拜登從阿富汗草率撤軍，所幸有信仰團體在當時給予脆弱的阿富汗人支持，其中包括基督徒。他並補充說，這些難民是透過合法管道來到美國。

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