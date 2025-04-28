AI資料中心的熱潮冷卻沒？商用不動產公司高管形容：停下「喘口氣」

微軟上個月取消在俄亥俄州興建資料中心的計畫，加上亞馬遜的AWS傳出重新考量部分資料中心的租約，市場擔心AI資料中心的建設熱潮可能冷卻。CNBC引述商用不動產公司的高管報導，一些資料中心的投資確實「停步」，但這可能是暫時現象，數千億美元的支出需求仍在，冷卻期還沒開始就會結束。

商用不動產公司世邦魏理仕（CBRE）資料中心解決方案執董Pat Lynch表示，中國大陸DeepSeek橫空出世、川普宣布5,000億美元的AI「星際之門」計畫，以及關稅和貿易戰隱憂引發市場動盪，「導致資料中心產業有些停頓」。他認為「只是暫停」，指項目儲備及其進展仍相當可觀，世邦魏理仕仍在繼續執行交易。他對未來的需求仍然抱持謹慎樂觀態度。

瑞銀上周發布的一份報告做下結論說，關於資料中心遭取消，最可能的解釋就是微軟在AI熱潮中做出過多的承諾，現在想集中精力處理較有價值的項目。該報告指出，微軟過去兩年的租賃資本支出增加了6.7倍，大概要負擔1,750億美元。它正淘汰一些「早期項目」，但「需求低迷」不是主因。

Alphabet財務長Anat Ashkenazi周四發布財報後表示，雲端運算的供需環境「緊張」。她說，「雲端運算營收成長率會因為每季的容量部署而有變化。預計到2025年底，產能部署相對較高」。

全球房地產投資管理公司BGO的共同執行長John Carrafiell表示：「我們看到的不是需求回落，而是策略性的重新配置。」BGO管理830億美元資產，包括大量資料中心。他說，微軟、Google、Meta和亞馬遜等最重要參與者都未撤退，今年計劃在AI基礎設施上投入逾3,000億美元。這還不包括參與「星際之門」計畫的OpenAI和Oracle。

Carrafiell說，「這不是泡沬破裂，而是在電力、光纖、用水和土地全都稀缺且具戰略意義的環境下重新洗牌」。他補充表示，企業長期採用AI將推動未來十年資料中心的需求，「我們甚至還沒有進入第一局」。

麥肯錫資深合夥人Pankaj Sachdeva研究資料中心的發展，預計會出現起伏。根據麥肯錫的模型（不包括關稅影響），預計未來五到七年，資料中心市場將成長20%-25%，但年增率各不相同，不會是線性增長。

POET Technologies為資料中心開發電源解決方案，該公司執行長Suresh Venkatesan表示，運算能力仍然昂貴，AI軟硬體都需要更多的運算資源。他說，「AI的爆炸性成長要求資料中心尋找更高效的解決方案」，「某些資料中心的項目可能遇阻，但其他項目可能雨後春筍般湧現，需求沒有放緩的跡象」。